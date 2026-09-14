Prima pagină » Economic » Un element chimic obscur devine arma secretă a Chinei în negocierile comerciale cu SUA

Un element chimic obscur devine arma secretă a Chinei în negocierile comerciale cu SUA

Un element chimic obscur devine arma secretă a Chinei în negocierile comerciale cu SUA
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unul dintre cele mai obscure metale rare a ajuns să fie cel mai solicitat în plină eră digitală. Este pe agenda discuțiilor dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care va avea loc la finalul lunii septembrie, la Washington. 

SUA au nevoie de ytriu, iar China este principalul furnizor. China n-a mai livrat ytriu către SUA de la mijlocul anului 2025.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Japonia, pedepsită dur de China

Din această cauză, ytriu este privit ca unul dintre cele mai puternice arme ale Chinei în arsenalul negocierilor comerciale. Poate fi și o formă de pedeapsă pe care Japonia deja a experimentat-o, potrivit Reuters.

Din noiembrie, China a încetat să-i mai livreze metalul foarte prețios Japoniei după ce prim-ministra Sanae Takaichi a înfuriat Beijingul cu comentariile ei privind apărarea Taiwanului de agresiunea comunistă.

Japonia a mai fost pedepsită în manieră similară în 2010, după ce China a restricționat exporturile de galiu, terbiu și disprosiu, ca urmare a disputelor asupra insulelor din Marea Chinei de Est. Japonia și-a diversificat totuși furnizorii, dar tot a rămas în mare dependentă de China.

Impactul asupra lanțurilor de aprovizionare

Ytriu este un metal rar, descoperit lângă satul suedez Ytterby în secolul al 18-lea. A fost utilizat în fabricarea monitoarelor, semiconductoarelor, laserelor și învelișului termic pentru protejarea motoarelor avioanelor de căldura extremă.

US Geological Survey n-a reușit nici până azi să estimeze cât ytriu se poate găsi sub Pământ, cel puțin la adâncimile până la care pot săpa oamenii cu tehnologiile actuale.

Penuria de ytriu poate afecta grav sectorul energetic, industria semiconductorilor și transportul aerospațial. Producția de anul trecut a fost între 10.000 și 15.000 de tone.

Importanța industrială a ytriului, folosit de China ca mijloc de pedepsire a Occidentului

Aproape tot ytriul produs anul trecut provine din China, care a impus controale pe exportarea a șase metale rare în aprilie 2025. SUA n-a mai primit niciun metal rar până în octombrie 2025, după ce Xi și Trump s-au întâlnit în orașul sud-coreean Busan.

Chiar și comisarul european de Comerț, Maros Sefcovic, a făcut apel pentru China să abordeze problema din octombrie sau va fi o presiune politică uriașă pentru a căuta soluții alternative.

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Prețul gazelor naturale în Europa depășește 1.000 de dolari pentru prima dată din decembrie 2022. Sunt așteptate scumpiri masive și în România
15:39
Prețul gazelor naturale în Europa depășește 1.000 de dolari pentru prima dată din decembrie 2022. Sunt așteptate scumpiri masive și în România
TRANSPORTURI Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată cu 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții
15:27
Calea ferată Brașov-Sighișoara va fi modernizată cu 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții
SEMNAL DE ALARMĂ 200.000 de fermieri și ciobani sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei. „Rugăm jandarmii să nu ne mai gazeze, încă nu s-au vindecat arsurile din iulie”. Autoritățile iau în calcul restricționarea traficului. Ce mai recomandă
14:27
200.000 de fermieri și ciobani sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei. „Rugăm jandarmii să nu ne mai gazeze, încă nu s-au vindecat arsurile din iulie”. Autoritățile iau în calcul restricționarea traficului. Ce mai recomandă
IMOBILIARE Numărul locuințelor finalizate în România a crescut cu 30% în primul semestru. București-Ilfov concentrează o treime din noile construcții
11:19
Numărul locuințelor finalizate în România a crescut cu 30% în primul semestru. București-Ilfov concentrează o treime din noile construcții
FINANCIAR Schimbare la credite bancare. Băncile vor verifica la ANAF persoanele fizice și firmele după ce acestea își dau acordul prin SPV (Proiect)
08:53, 12 Sep 2026
Schimbare la credite bancare. Băncile vor verifica la ANAF persoanele fizice și firmele după ce acestea își dau acordul prin SPV (Proiect)
ECONOMIE Rusia îngheață dobânda cheie la 14%: Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor alimentează inflația
18:59, 11 Sep 2026
Rusia îngheață dobânda cheie la 14%: Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor alimentează inflația
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Dida Drăgan, la 80 de ani! De ce se îmbracă în negru și marile dezamăgiri în dragoste: „Am ales pe cine nu trebuia”
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Învățăturile călugărilor: ce putem prelua din disciplina vieții monahale
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
SURSE Liberalii mai fac două achiziţii de membri „extremişti” de la partidul Dianei Şoşoacă. De asemenea, partidul lui Victor Ponta pierde un membru
16:31
Liberalii mai fac două achiziţii de membri „extremişti” de la partidul Dianei Şoşoacă. De asemenea, partidul lui Victor Ponta pierde un membru
SURSE PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora
16:14
PNL a votat să susţină legea care reduce numărul de parlamentari la 300, dar să rămână 6 parlamentari pentru diaspora
REACȚIE Cum reacționează aliații occidentali după ce o rută feroviară din Ucraina, folosită de Boris Johnson, a fost ținta unui atac rusesc. Rutte, Kallas și Tusk, critici dure la adresa lui Putin
16:13
Cum reacționează aliații occidentali după ce o rută feroviară din Ucraina, folosită de Boris Johnson, a fost ținta unui atac rusesc. Rutte, Kallas și Tusk, critici dure la adresa lui Putin
EXCLUSIV Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
16:10
Paradoxul Bolojan: demis de 4 luni, dar agățat de Palatul Victoria. Cristoiu: Statuia lui intră în nisip/Gata, s-a terminat
REACȚIE PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
16:08
PNL neagă discuțile privind suspendarea lui Nicușor Dan: Nu există nicio aşa-zisă „aripă” a partidului care să susţină un asemenea demers
BILANȚ Peste 8.000 de controale în industria alimentară și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei în luna august
16:05
Peste 8.000 de controale în industria alimentară și amenzi de aproape 1,5 milioane de lei în luna august

Cele mai noi

Trimite acest link pe