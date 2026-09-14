Unul dintre cele mai obscure metale rare a ajuns să fie cel mai solicitat în plină eră digitală. Este pe agenda discuțiilor dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care va avea loc la finalul lunii septembrie, la Washington.

SUA au nevoie de ytriu, iar China este principalul furnizor. China n-a mai livrat ytriu către SUA de la mijlocul anului 2025.

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Japonia, pedepsită dur de China

Din această cauză, ytriu este privit ca unul dintre cele mai puternice arme ale Chinei în arsenalul negocierilor comerciale. Poate fi și o formă de pedeapsă pe care Japonia deja a experimentat-o, potrivit Reuters.

Din noiembrie, China a încetat să-i mai livreze metalul foarte prețios Japoniei după ce prim-ministra Sanae Takaichi a înfuriat Beijingul cu comentariile ei privind apărarea Taiwanului de agresiunea comunistă.

Japonia a mai fost pedepsită în manieră similară în 2010, după ce China a restricționat exporturile de galiu, terbiu și disprosiu, ca urmare a disputelor asupra insulelor din Marea Chinei de Est. Japonia și-a diversificat totuși furnizorii, dar tot a rămas în mare dependentă de China.

Impactul asupra lanțurilor de aprovizionare

Ytriu este un metal rar, descoperit lângă satul suedez Ytterby în secolul al 18-lea. A fost utilizat în fabricarea monitoarelor, semiconductoarelor, laserelor și învelișului termic pentru protejarea motoarelor avioanelor de căldura extremă.

US Geological Survey n-a reușit nici până azi să estimeze cât ytriu se poate găsi sub Pământ, cel puțin la adâncimile până la care pot săpa oamenii cu tehnologiile actuale.

Penuria de ytriu poate afecta grav sectorul energetic, industria semiconductorilor și transportul aerospațial. Producția de anul trecut a fost între 10.000 și 15.000 de tone.

Importanța industrială a ytriului, folosit de China ca mijloc de pedepsire a Occidentului

Aproape tot ytriul produs anul trecut provine din China, care a impus controale pe exportarea a șase metale rare în aprilie 2025. SUA n-a mai primit niciun metal rar până în octombrie 2025, după ce Xi și Trump s-au întâlnit în orașul sud-coreean Busan.

Chiar și comisarul european de Comerț, Maros Sefcovic, a făcut apel pentru China să abordeze problema din octombrie sau va fi o presiune politică uriașă pentru a căuta soluții alternative.

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