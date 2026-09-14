Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Energiei și prim-vicepreședinte al PSD Bogdan Ivan, face dezvăluiri interimatul veșnic, metoda prin care au predat țara. După criza energiei electrice vine și cea a gazelor. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Țara arde și miniștrii se însoară. Bolojan, indignat de nunta fastuoasă a lui Alexandru Nazare în plină criză. Ce a transmis premierul demis?

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, vorbim despre cele 132 de zile de criză politică și tăcerea lui Nicușor Dan. Când va desemna un nou premier? Apar noi adepți ai suspendării președintelui.

Investiții prin PNRR de 120.000 de euro. N-au rețea de apă, canalizare sau drumuri asfaltate, dar au piste de biciclete. Destinația finală… în șanț!