Kremlinul salută orice apel adresat conducerii Ucrainei prin care se solicită încetarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Acest lucru a fost declarat de purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, ca răspuns la solicitarea jurnaliștilor de la Moscova de a comenta declarațiile președintelui SUA. Cu o zi înainte, Donald Trump a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina agravează criza mondială a combustibililor.

Peskov a declarat că apelurile președintelui american de a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești „nu pot fi decât salutate”.

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„Putem doar să salutăm orice apel adresat regimului de la Kiev de a înceta atacurile asupra infrastructurii economice pașnice”, a spus Peskov.

În același timp, el a declarat că situația de pe piețele mondiale de petrol se deteriorează în general, în principal din cauza instabilității și a noilor escaladări din Golful Persic.

„Observăm că, în general, situația de pe piețele de petrol se deteriorează. Această deteriorare este rapidă. Acest lucru se datorează în principal instabilității și noilor escaladări din zona Golfului Persic. Vedem o reducere semnificativă a cantității de petrol.

Doar prin scoaterea din funcțiune a conductelor de petrol din Arabia Saudită, peste 4% din producția mondială a fost scoasă de pe piețele mondiale. Acest lucru nu poate să nu aibă consecințe. Și acest lucru nu poate să nu provoace îngrijorare pentru economiile mondiale. În ceea ce privește exporturile noastre, este adevărat că Rusia a introdus o interdicție asupra exportului de produse petroliere.

Această interdicție este în vigoare. Scopul ei este de a asigura condițiile pentru satisfacerea cererii interne. Pe măsură ce piața internă va fi garantată că este satisfăcută, va apărea întrebarea de a anula o astfel de interdicție. Și atunci, cantități suplimentare pot fi direcționate către piețele mondiale”, a adăugat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse.

Weekendul trecut, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, trebuie să oprească imediat atacurile cu drone asupra rafinăriilor de combustibil din Rusia. Liderul de la Casa Albă a subliniat că aceste lovituri afectează grav piețele energetice internaționale și provoacă o creștere accelerată a prețurilor la pompă în SUA.