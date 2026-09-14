Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a alocat partidelor politice în luna septembrie 2026 subvenții în valoare totală de 15.470.004 lei. Cea mai mare sumă a fost alocată PSD – 5.132.818 lei, AUR – 3.035.116 lei, în timp ce PNL a primit 2.794.483 lei.
Potrivit unui comunicat al AEP, în contul Partidului Social Democrat au fost virați 5.132.818 lei și în contul Partidului Național Liberal – 2.794.483 de lei.
AUR a primit 3.035.116 lei, iar Uniunea Salvați România, suma de 1.983.502 lei.
Subvenția acordată Partidului SOS România a fost de 1.319.399 de lei și Partidul Oamenilor Tineri a primit 1.063.111 lei.
De asemenea, ca subvenție pentru luna septembrie, Partidul Mișcarea Populară a primit 72.619 lei, iar Forţa Dreptei a primit 68.956 lei.
În total, valoarea subvenţiei partidelor, în luna septembrie, a ajuns la suma de 15.470.004 lei.