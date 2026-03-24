Prima pagină » Comunicate de presă » Cum se desfășoară măsurătorile cadastrale

Cum se desfășoară măsurătorile cadastrale

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gratuit pentru deţinători, una dintre cele mai importante etape este realizarea măsurătorilor cadastrale. În urma acestei activități sunt identificate și delimitate imobilele dintr-o localitate, astfel încât terenurile și construcțiile să poată fi evidențiate corect în documentele tehnice cadastrale și, ulterior, înscrise în cartea funciară.

Specialiștii în cadastru se deplasează în teren pentru a identifica imobilele și a măsura limitele acestora. Activitatea presupune totodată şi colectarea și verificarea informațiilor despre proprietăți în scopul corelării datelor din documentele existente cu situația din teren.

Cum se realizează măsurătorile

În prima etapă, înainte de deplasarea în teren, specialiștii analizează informațiile disponibile despre proprietăți, pe baza documentelor existente și a datelor din registrele locale de evidenţă. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea imobilelor și pentru pregătirea lucrărilor de teren.

Ulterior, specialiştii în cadastru se deplasează în localitate și efectuează măsurătorile cu ajutorul echipamentelor topografice de specialitate în prezenţa deţinătorilor imobilelor. Prin aceste operațiuni sunt stabilite limitele imobilelor şi sunt determinate coordonatele (amplasamentul) şi suprafeţele acestora.

Pe baza datelor colectate sunt întocmite documentele tehnice ale cadastrului, care stau la baza deschiderii noilor cărţi funciare.

De ce sunt importante măsurătorile cadastrale

Măsurătorile realizate în teren reprezintă componenta tehnică a procesului de înregistrare sistematică, prin intermediul cărora este posibilă identificarea exactă a proprietăților și delimitarea corectă a acestora în cadrul evidențelor cadastrale.

O evidență clară și actualizată a proprietăților contribuie la stabilitatea dreptului de proprietate și facilitează numeroase activități administrative și economice, de la tranzacții imobiliare până la proiecte de dezvoltare locală.

De ce este importantă participarea proprietarilor

Pentru ca măsurătorile cadastrale să reflecte cât mai corect situația din teren, este important ca proprietarii să ofere informațiile și documentele pe care le dețin despre imobilele lor şi să participe la identificarea limitelor şi a amplasamentului acestora. Colaborarea dintre proprietari, specialiștii în cadastru și autoritățile locale contribuie la identificarea corectă a proprietăților și la realizarea unor evidențe cadastrale complete.

ANCPI derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe