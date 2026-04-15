Cum sunt identificate proprietățile care nu sunt delimitate clar în teren

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, există situații în care limitele imobilelor nu sunt marcate vizibil în teren. Lipsa unor delimitări clare poate apărea în cazul terenurilor neîngrădite sau în situațiile în care limitele nu au fost stabilite fizic între proprietăți.

Procesul de înregistrare sistematică este conceput astfel încât aceste proprietăți să poată fi identificate și delimitate corect, prin utilizarea tuturor informațiilor disponibile.

În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezenţa deţinătorilor și a reprezentantului primăriei, situația fiind corelată apoi cu evidențele/planurile existente în arhiva oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și a primăriei. În documentele tehnice ale cadastrului va fi înregistrată situația identificată în teren în ceea ce privește suprafața și amplasamentul imobilelor.

Cum sunt stabilite limitele în lipsa delimitărilor fizice

În prima etapă, reprezentanții prestatorului analizează documentele existente, precum titluri de proprietate, planuri parcelare, contracte de vânzare-cumpărare sau alte acte relevante, care conțin informații despre amplasamentul și suprafața imobilelor. Aceste date sunt corelate cu informațiile din evidențele primăriei, cum ar fi registrele agricole, registrele de rol nominal unic sau alte documente deținute de primărie, precum și cu înscrierile în cărțile funciare deschise anterior înregistrării sistematice, la cerere.

Ulterior, în cadrul lucrărilor de teren, reprezentanții prestatorului identifică imobilele și efectuează măsurători cu ajutorul echipamentelor de specialitate. În lipsa delimitării fizice, respectiv a împrejmuirii imobilelor, limitele proprietăților sunt stabilite în prezența deținătorilor imobilelor, precum și în prezența reprezentanților primăriei, dar și prin corelarea informațiilor din documentele existente cu situația identificată în teren și cu datele din evidențele locale. Scopul este realizarea unei reprezentări corecte a imobilelor în documentele cadastrale.

În cazul imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară, situaţia tehnică şi juridică se modifică conform situaţiei identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate şi actele juridice colectate.

Rolul verificării de către deținători

Înainte de finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate, pentru o perioadă de 60 de zile, pentru consultare publică. Această etapă oferă deținătorilor posibilitatea de a verifica modul în care sunt reprezentate imobilele și de a semnala eventuale neconcordanțe, în termen de 60 de zile de la afișare, prin formularea unei cereri de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului.

Prin aceste lucrări, chiar și imobilele care nu sunt delimitate prin elemente stabile în teren sunt integrate într-o evidență clară și unitară, contribuind la stabilirea corectă a limitelor și la asigurarea unei evidențe cadastrale coerente.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).