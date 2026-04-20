Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată

Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată

Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată

În multe localități din România există situații în care, din diverse motive, pentru un teren și/sau o construcție nu a fost dezbătută încă succesiunea.

Chiar și în aceste cazuri, în procesul de înregistrare sistematică este obligatorie înregistrarea acestor proprietăți deoarece acest proces este conceput astfel încât niciun imobil să nu rămână neînscris în cartea funciară, chiar dacă situația juridică nu este complet clarificată/actualizată la momentul realizării lucrărilor.

Cum sunt evidențiate aceste imobile

Pentru identificarea și înregistrarea corectă a imobilelor, chiar și în cazul proprietarilor decedați, prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică colectează informațiile și documentele existente referitoare la terenuri, construcții și  proprietari, din evidențele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și ale primăriilor.

Pe baza acestor date şi informaţii sunt identificate persoanele decedate, pe numele cărora este emis titlul sau orice alt act de proprietate, precum şi imobilele aferente.

În cazul în care succesiunea nu se finalizează anterior întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului și deschiderii noilor cărților funciare, înscrierea dreptului de proprietate se realizează pe numele defunctului.

Ulterior deschiderii noilor cărţi funciare pe numele defuncţilor, secretarul general al primăriei sesizează camera notarilor publici din raza teritorială a ultimului domiciliu al defuncţilor, pentru dezbaterea succesiunii, plata certificatelor de moștenitor eliberate în termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici urmând a fi efectuată de către ANCPI. În cazul în care succesiunea nu este dezbătută în acest termen, moștenitorii vor suporta onorariul succesoral. După eliberarea certificatului de moştenitor, acesta se înaintează de către notarul public oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent în vederea înscrierii în cartea funciară.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE! PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Recomandarea video

Citește și

DECIZIE Comunicat | Curtea de Apel București confirmă decizia CNSC și cere reevaluarea ofertelor Grup EM pentru două contracte de irigații de 428 milioane lei
18:52, 17 Apr 2026
Comunicat | Curtea de Apel București confirmă decizia CNSC și cere reevaluarea ofertelor Grup EM pentru două contracte de irigații de 428 milioane lei
COMUNICAT Fundația Sebastian Moise investește în educația adolescenților din România prin orientare profesională și campanii de conștientizare
12:22, 17 Apr 2026
Fundația Sebastian Moise investește în educația adolescenților din România prin orientare profesională și campanii de conștientizare
COMUNICAT Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară
11:22, 16 Apr 2026
Ce se întâmplă dacă proprietarul este plecat din localitate sau din țară
LEGE Comunicat | Evaluarea legislației UE privind tutunul riscă să afecteze obiectivul Europei fără fumat până în 2040 prin ignorarea unor dovezi relevante
17:34, 15 Apr 2026
Comunicat | Evaluarea legislației UE privind tutunul riscă să afecteze obiectivul Europei fără fumat până în 2040 prin ignorarea unor dovezi relevante
COMUNICAT Cum sunt identificate proprietățile care nu sunt delimitate clar în teren
11:21, 15 Apr 2026
Cum sunt identificate proprietățile care nu sunt delimitate clar în teren
COMUNICAT Modelul care a redefinit standardele în sistemul privat de sănătate din România
11:39, 14 Apr 2026
Modelul care a redefinit standardele în sistemul privat de sănătate din România
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Suma infimă cheltuită pe bilet de câștigătorul celui mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Ce se întâmplă doctore
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Ce înseamnă o zi bună? Cercetătorii ar fi descoperit „rețeta perfectă”!
CONTROVERSĂ Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile
10:50
Israelul își pierde „aliatul cheie” din UE după înfrângerea lui Viktor Orban la alegerile din Ungaria. Sancțiunile devin inevitabile
Gândul de Vreme Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:47
Meteorologii au schimbat prognoza. Unde va ploua în averse, unde vor fi descărcări electrice și chiar ninsoare. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
SPORT Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
10:42
Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
ULTIMA ORĂ PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
10:18
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
SPORT Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
10:05
Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
RĂZBOI Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar
10:01
Rafinărie Rosneft, în flăcări după un atac cu drone ucrainene asupra unui port crucial din regiunea rusească Krasnodar

Cele mai noi

Trimite acest link pe