Fundația Sebastian Moise investește în educația adolescenților din România prin orientare profesională și campanii de conștientizare

Adolescența reprezintă, fără îndoială, cea mai efervescentă, complexă și importantă etapă din dezvoltarea unui om. Este perioada esențială în care se conturează marile idealuri, se descoperă vocațiile și se formează aptitudinile socio-emoționale care vor defini viitorii lideri, antreprenori și profesioniști de pe piața muncii. Într-o eră a interconectivității și a inovației rapide, educația adolescenților nu mai poate fi privită printr-o lentilă tradițională și rigidă, ci trebuie abordată cu un optimism asumat, cu multă flexibilitate și cu o orientare clară spre soluții ancorate în realitatea cotidiană.

Pentru a asigura competitivitatea viitoarelor generații, ”Fundația Sebastian Moise” funcționează ca o organizație neguvernamentală care are drept obiectiv principal îmbunătățirea calității și eficacității sistemului de învățământ, în deplină concordanță cu standardele Uniunii Europene și cu specificul complex al societății românești.

Pentru a atinge aceste standarde înalte de calitate, abordarea asociației este una profund constructivă. Printre principalele obiective asumate de fundație se numără, în mod strategic, creșterea accesului la o educație de calitate și organizarea unor cursuri de formare și consiliere profesională adaptate nevoilor actuale. Sub deviza motivațională „Acțiunea face diferența”, organizația a demonstrat că poate implementa proiecte cu un impact real. Beneficiind de o expertiză valoroasă, de peste 23 de ani, și o implicare socială susținută de mai bine de 2 ani, echipa a reușit să deruleze un număr impresionant de proiecte pentru cauze majore. Mai mult, punând un accent major pe educație, organizația se implică în susținerea de seminare, cursuri și în elaborarea de materiale educaționale dedicate tinerilor.

Dincolo de parcursul academic strict profesional, o educație modernă și eficientă trebuie să abordeze curajos și vulnerabilitățile specifice vârstei, asigurând un mediu de dezvoltare sigur și echitabil. Astăzi, mediul de afaceri și societatea civilă sunt tot mai conștiente că o forță de muncă sănătoasă fizic și emoțional se construiește printr-o prevenție timpurie. În acest sens, fundația se implică în foarte multe proiecte și parteneriate cu diverse instituții și organizații pentru integrarea comunităților și reducerea inegalităților. Prin aceste colaborări, asociația își unește forțele cu alte ONG-uri specializate pentru a lansa campanii ample de combatere a discriminării de orice fel și acțiuni directe împotriva fenomenului de bullying, extrem de prezent în rândul tinerilor. Crearea unui climat școlar bazat pe toleranță și acceptare este un pas fundamental pentru reducerea abandonului școlar, o problemă pe care fundația o consideră reală și cronică în România.

O altă provocare majoră a generației actuale de adolescenți o reprezintă tentațiile periculoase, care le pot deraia ireversibil viitorul profesional și personal. Abordând subiectul cu un optimism centrat pe prevenție și informare corectă, Fundatia Sebastian Moise susține activ, alături de partenerii săi din sectorul neguvernamental, programe educaționale esențiale pentru evitarea consumului de droguri, alcool și substanțe etnobotanice. Înlocuind discursul restrictiv clasic cu unul bazat pe consiliere, sprijin psihologic și alternative de petrecere a timpului liber, aceste inițiative îi ajută pe adolescenți să ia decizii informate, sigure și benefice pentru sănătatea lor pe termen lung.

Această direcție este o continuare firească a obiectivelor asumate public de asociație.

Pentru a oferi tinerilor din România aceleași oportunități precum colegilor lor din țările occidentale, este util să ne inspirăm constant din bunele practici internaționale. Modelele educaționale de succes din afara granițelor ne arată cât de importante sunt programele de mentorat personalizat, cluburile extracurriculare dedicate abilităților digitale și atelierele de inovație. Prin rețeaua sa extinsă, care numără peste 150 de voluntari activi și mai bine de 50 de parteneri implicați în activitățile planificate încă din primul an de la înființare, asociația are capacitatea operațională de a importa și adapta aceste concepte inovatoare, organizând inclusiv conferințe pe diverse teme sociale de actualitate.

Perspectiva asupra viitorului este una incontestabil luminoasă atunci când eforturile sunt unite sub o misiune comună. Sebastian Moise, fondatorul fundației și președintele acesteia, dorește să devină un partener de nădejde pentru toți factorii decizionali și investitorii care susțin dezvoltarea sistemului de învățământ și a zonelor defavorizate. Funcționând sub o deviză simplă, dar puternică, „să ajutăm”, fundația a demonstrat deja că poate mobiliza parteneri și sponsori din întreaga țară.