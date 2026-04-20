Nicușor Dan vede război la tot pasul: Noi trăim un război informațional / Inclusiv la reclame pe internet

Președintele Nicușor Dan a spus, în cadrul unui eveniment organizat de Academia de Studii Economice, că românii trăiesc un război informațional. Șeful statului a explicat cum oamenii sunt momiți prin intermediul reclamelor să investească în afaceri false care le promit profituri uriașe.
Președintele României a dat exemplu țepele în care sunt folosite chipuri cunoscute, precum cel al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Nicușor Dan a subliniat că cei care au educație financiară știu că nu există profituri reale de 300% și a subliniat că reclamele sunt doar un aspect al războiului informațional.
„Noi trăim un război informațional, e o certitudine, pe care o vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame pe internet, în care domnul guvernator, false reclame, vă invită să investiți, ca să aveți profit de 300%. Sper că e clar că sunt reclame false, cine are educație financiară știe că nu există profit de 300%. Și acesta e doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării”, a spus președintele României.
De asemenea, șeful statului a vorbit și despre cum aceste reclame influențează încrederea oamenilor în democrație. Nicușor Dan a transmis că este nevoie de oameni credibili care să demaște reclamele false, inclusiv cele de pe Tiktok.
„Astfel de reclame vizează și încrederea oamenilor în democrație și încearcă să îi ducă către reclame neserioase. E nevoie ca oameni, cu credibilitatea lor profesională, să intre și să demaște aceste reclame inclusiv de pe Tik Tok, fiindcă astfel societatea se duce într-o direcție nesănătoasă”.