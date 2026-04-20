Nicușor Dan vede război la tot pasul: Noi trăim un război informațional / Inclusiv la reclame pe internet

Președintele Nicușor Dan a spus, în cadrul unui eveniment organizat de Academia de Studii Economice, că românii trăiesc un război informațional. Șeful statului a explicat cum oamenii sunt momiți prin intermediul reclamelor să investească în afaceri false care le promit profituri uriașe.

Președintele României a dat exemplu țepele în care sunt folosite chipuri cunoscute, precum cel al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Nicușor Dan a subliniat că cei care au educație financiară știu că nu există profituri reale de 300% și a subliniat că reclamele sunt doar un aspect al războiului informațional.

„Noi trăim un război informațional, e o certitudine, pe care o vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame pe internet, în care domnul guvernator, false reclame, vă invită să investiți, ca să aveți profit de 300%. Sper că e clar că sunt reclame false, cine are educație financiară știe că nu există profit de 300%. Și acesta e doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării”, a spus președintele României.

De asemenea, șeful statului a vorbit și despre cum aceste reclame influențează încrederea oamenilor în democrație. Nicușor Dan a transmis că este nevoie de oameni credibili care să demaște reclamele false, inclusiv cele de pe Tiktok.