Nicușor Dan vede război la tot pasul: Noi trăim un război informațional / Inclusiv la reclame pe internet

Președintele Nicușor Dan a spus, în cadrul unui eveniment organizat de Academia de Studii Economice, că românii trăiesc un război informațional. Șeful statului a explicat cum oamenii sunt momiți prin intermediul reclamelor să investească în afaceri false care le promit profituri uriașe. 

Președintele României a dat exemplu țepele în care sunt folosite chipuri cunoscute, precum cel al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu. Nicușor Dan a subliniat că cei care au educație financiară știu că nu există profituri reale de 300% și a subliniat că reclamele sunt doar un aspect al războiului informațional.

„Noi trăim un război informațional, e o certitudine, pe care o vedem la toate nivelurile, inclusiv la reclame pe internet, în care domnul guvernator, false reclame, vă invită să investiți, ca să aveți profit de 300%. Sper că e clar că sunt reclame false, cine are educație financiară știe că nu există profit de 300%. Și acesta e doar un aspect al războiului informațional și al dezinformării”, a spus președintele României. 

De asemenea, șeful statului a vorbit și despre cum aceste reclame influențează încrederea oamenilor în democrație. Nicușor Dan a transmis că este nevoie de oameni credibili care să demaște reclamele false, inclusiv cele de pe Tiktok.

„Astfel de reclame vizează și încrederea oamenilor în democrație și încearcă să îi ducă către reclame neserioase. E nevoie ca oameni, cu credibilitatea lor profesională, să intre și să demaște aceste reclame inclusiv de pe Tik Tok, fiindcă astfel societatea se duce într-o direcție nesănătoasă”.


JUSTIȚIE CAB: Spionul româno-moldovean, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi extrădat
12:35
CAB: Spionul româno-moldovean, acuzat că a dat secrete de stat KGB-ului din Belarus, va fi extrădat
ULTIMA ORĂ Șapte clinici medicale din județul Ilfov și cinci centre de plasament, verificate de DICE și CNAS, în legătură cu serviciile medicale acordate 
12:26
Șapte clinici medicale din județul Ilfov și cinci centre de plasament, verificate de DICE și CNAS, în legătură cu serviciile medicale acordate 
VIDEO Alex Bodi dezvăluie la MARTORII cât de mult și-a ajutat fosta soție: „Erau transferuri prin bancă de peste 350.000 de euro”
12:19
Alex Bodi dezvăluie la MARTORII cât de mult și-a ajutat fosta soție: „Erau transferuri prin bancă de peste 350.000 de euro”
ACTUALITATE Trecutul ascuns al lui Alex Bodi, dezvăluit la „Martorii”. „Am plecat prima dată din țară în 2003/ „Am lucrat zilier în construcții”
12:00
Trecutul ascuns al lui Alex Bodi, dezvăluit la „Martorii”. „Am plecat prima dată din țară în 2003/ „Am lucrat zilier în construcții”
ECONOMIE 6 crize mondiale iminente dacă nu se deblochează Strâmtoarea Ormuz. Expert: Petrolul este doar începutul
11:56
6 crize mondiale iminente dacă nu se deblochează Strâmtoarea Ormuz. Expert: Petrolul este doar începutul
ULTIMA ORĂ 🚨 Japonia, zguduită de un cutremur de 7.4 grade. Alerte de tsunami în mai multe zone. Locuitorii, îndemnați să evacueze
11:27
🚨 Japonia, zguduită de un cutremur de 7.4 grade. Alerte de tsunami în mai multe zone. Locuitorii, îndemnați să evacueze
Mediafax
PSD, cu cuțitul la os. Luni se decide soarta Guvernului
Digi24
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
Cancan.ro
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini de senzație cu locul în care își încarcă bateriile
Digi24
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria progresistă” revendică primul loc în alegerile anticipate
Cancan.ro
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată mama lui Dan Bălan la 68 de ani. Ludmila Bălan a dezvăluit secretul „tinereții fără bătrânețe”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Boala ficatului gras, în creștere: 1,8 miliarde de persoane ar putea fi afectate până în 2050
FLASH NEWS Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar, deși n-a ajuns încă premierul Ungariei:„Să treacă rapid la reforme, dacă vrea fonduri europene”
12:59
Ursula von der Leyen deja îl presează pe Peter Magyar, deși n-a ajuns încă premierul Ungariei:„Să treacă rapid la reforme, dacă vrea fonduri europene”
FLASH NEWS Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan
12:53
Nicușor Dan, detalii despre discuțiile de la Cotroceni cu Grindeanu și Bolojan
SPORT Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
12:53
Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
ACTUALITATE Alex Bodi face dezvăluiri despre clanurile din Madrid: „Cel mai bun respect e frica”
12:30
Alex Bodi face dezvăluiri despre clanurile din Madrid: „Cel mai bun respect e frica”
MISIUNE SPAȚIALĂ Jeff Bezos îl ajunge din urmă pe Elon Musk în cursa spațială. Racheta reutilizabilă New Glenn a aterizat cu succes, dar a comis o greșeală gravă
12:19
Jeff Bezos îl ajunge din urmă pe Elon Musk în cursa spațială. Racheta reutilizabilă New Glenn a aterizat cu succes, dar a comis o greșeală gravă
INVESTIȚIE Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari
11:40
Cum ar urma să arate orașul viitorului în Egipt: 165 de zgârie-nori într-un proiect uriaș de 27 miliarde dolari

