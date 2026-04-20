Prima pagină » Actualitate » Japonia, zguduită de un cutremur de 7.4 grade. Alerte de tsunami în mai multe zone. Locuitorii, îndemnați să evacueze
Ultima actualizare: acum o oră

🚨 Japonia, zguduită de un cutremur de 7.4 grade. Alerte de tsunami în mai multe zone. Locuitorii, îndemnați să evacueze

11:57

UPDATE. Nu au fost raportate anomalii la centralele nucleare din prefecturile Aomori și Miyagi, relatează site-ul japonez de știri Kyodo.

Separat, operatorul centralei nucleare Fukushima Daini declară că nu există anomalii acolo, relatează NHK.

Verificările sunt în curs de desfășurare la centrala Fukushima Daiichi, care a suferit topiri nucleare în 2011 în urma unui cutremur și a unui tsunami puternic de-a lungul coastei de est a Japoniei.

Un cutremur cu o magnitudine preliminară de 7,4 a lovit, luni, coastele din nord-estul Japoniei, de-a lungul prefecturilor Hokkaido și Iwate, a anunțat Agenția Meteorologică a Japoniei, relatează Nikkei Asia.

Potrivit sursei citate,  o avertizare de tsunami, cu valuri de până la 3 metri, a fost emisă de Agenția Meteorologică Japoneză  pentru prefecturile Iwate, Aomori și Hokkaido din nordul Japoniei, după ce un cutremur a lovit în largul coastei prefecturii Iwate.

Au fost emise, de asemenea, avertismente de tsunami pentru coasta Pacificului a prefecturii Aomori, precum și pentru prefecturile Miyagi și Fukushima, înregistrându-se valuri cu o înălțime de până la 1 metru.

Un prezentator al postului NHK i-a îndemnat pe locuitorii din zonă să se refugieze pe terenuri mai înalte, departe de râuri și de țărm, făcând apel la oameni să „nu uite dezastrul din 11 martie”.

„Tsunami! Evacuați!”, a afișat canalul NHK în limba engleză pentru telespectatorii care nu vorbesc japoneza. „Nu vă întoarceți.”

Cutremurul, care s-a produs la o adâncime de 10 kilometri la ora 16:53, a înregistrat o magnitudine de 7,4, potrivit Agenției Meteorologice din Japonia. Cutremurul a fost resimțit până la Tokyo, unde clădirile s-au balansat timp de câteva minute.

Într-o declarație adresată reporterilor la Tokyo, prim-ministrul Sanae Takaichi a îndemnat locuitorii să evacueze în zone mai sigure și mai înalte.

„În acest moment, încă confirmăm pagubele materiale și impactul asupra locuitorilor, dar vom primi în curând rapoarte detaliate și vom continua eforturile de intervenție în caz de dezastru”, a declarat Takaichi, vizibil fără suflare.

Autoritățile verifică centrala nucleară Onagawa pentru a depista orice anomalii în urma cutremurului.

