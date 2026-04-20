Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitat a fost Alex Bodi, cunoscut în mediul public pentru stilul său de viață și afacerile dezvoltate în timp. De această dată, Bodi a vorbit despre începuturile sale, când a plecat din România pentru a-și construi un viitor. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Invitatul spune că a plecat din țară la 18 ani și că începuturile în Spania nu au fost ușoare, fiind nevoit să muncească pentru a se întreține.

Andrei Dumitrescu a adus în discuție perioada în care acesta nu era cunoscut și nu avea statutul financiar de astăzi. Alex Bodi a explicat că plecarea din România a avut loc în anul 2003, într-un context în care părinții săi erau deja stabiliți în Spania. Inițial, planul era să rămână doar pentru o vacanță.

Alex Bodi: „Am lucrat zilier în construcții”

Invitatul a povestit că, după perioada de acomodare, a fost nevoit să înceapă munca pentru a se întreține. A ales să lucreze în construcții, unde a fost plătit la zi. Aceasta a fost prima experiență profesională în afara țării.

„Am plecat prima dată din țară în 2003. La 18 ani am plecat. Părinții mei erau deja în Spania, eu urma să merg la facultate, am zis că mergem în vacanță pentru o lună jumate, două și până la urmă am decis cu familia să rămânem acolo.”, afirmă acesta.

El a explicat că s-a acomodat ușor, însă situația s-a schimbat odată cu începerea muncii.