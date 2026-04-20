Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, invitat a fost Alex Bodi, cunoscut în mediul public pentru stilul său de viață și afacerile dezvoltate în timp. De această dată, Bodi a vorbit despre începuturile sale, când a plecat din România pentru a-și construi un viitor. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.
Invitatul spune că a plecat din țară la 18 ani și că începuturile în Spania nu au fost ușoare, fiind nevoit să muncească pentru a se întreține.
Andrei Dumitrescu a adus în discuție perioada în care acesta nu era cunoscut și nu avea statutul financiar de astăzi. Alex Bodi a explicat că plecarea din România a avut loc în anul 2003, într-un context în care părinții săi erau deja stabiliți în Spania. Inițial, planul era să rămână doar pentru o vacanță.
Invitatul a povestit că, după perioada de acomodare, a fost nevoit să înceapă munca pentru a se întreține. A ales să lucreze în construcții, unde a fost plătit la zi. Aceasta a fost prima experiență profesională în afara țării.
„Am plecat prima dată din țară în 2003. La 18 ani am plecat. Părinții mei erau deja în Spania, eu urma să merg la facultate, am zis că mergem în vacanță pentru o lună jumate, două și până la urmă am decis cu familia să rămânem acolo.”, afirmă acesta.
El a explicat că s-a acomodat ușor, însă situația s-a schimbat odată cu începerea muncii.
„Îți dai seama, la început era ok să vezi locuri noi, climă nouă, mâncare nouă, impactul era frumos, să zic așa. Tatăl mea lucra într-o fabrică și mama lucra într-o casă privată, unde erau și doi copii mai mici și ea avea grijă de casă și de copii. Păi am stat vreo trei săptămâni așa, am mai stat prin vacanță, ne-am mai plimbat. Dar când a început în septembrie munca, s-au terminat concediile părinților, a trebuit să… Eu am luat prima data inițiativa, am mers în construcții, am lucrat cu ziua, zilier, eu cu un prieten de-al meu.”, spune Alex Bodi.