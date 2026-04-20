Armata Israelului recunoaște că soldatul fotografiat în timp ce lovea cu barosul o statuie a lui Iisus răstignit aparține forțelor sale

O fotografie cu un soldat israelian care lovește cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos răstignit, din sudul Libanului, a stârnit indignare pe rețelele de socializare. Într-o declarație făcută luni, armata israeliană a confirmat autenticitatea imaginii, care a fost distribuită pe scară largă online, înregistrând peste 8 milioane de vizualizări numai pe X, relatează Times of Israel.

După ce fotografia s-a răspândit pe rețelele de socializare, purtătorul de cuvânt al IDF, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, a postat pe X că armata va deschide o anchetă.

După o primă analiză a fotografiei, armata a declarat că „s-a stabilit că fotografia îl înfățișează pe un soldat al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) care desfășoară operațiuni în sudul Libanului”.

„Armata israeliană (IDF) tratează incidentul cu maximă seriozitate, iar comportamentul soldatului este în totală contradicție cu valorile pe care le așteaptă de la trupele sale”, a declarat armata.

Fotografia a fost făcută în satul creștin Debel, din sudul Libanului. Armata israeliană (IDF) desfășurase operațiuni împotriva Hezbollah în zona din jurul localității.

Incidentul este anchetat de Comandamentul Nord și este gestionat „prin intermediul lanțului de comandă”, a precizat Armata de Apărare a Israelului (IDF) într-un comunicat, adăugând că „vor fi luate măsurile corespunzătoare împotriva celor implicați, în conformitate cu concluziile anchetei”.

Comandamentul Nord va oferi, de asemenea, sprijin comunității creștine pentru repunerea statuii la locul ei, a adăugat armata.

Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Sa’ar, a condamnat „acțiunea rușinoasă” și și-a cerut scuze pentru incident.

„Sunt convins că vor fi luate măsurile stricte necesare împotriva celui care a comis acest act urât”, a declarat el pe X. „Această acțiune rușinoasă este în totală contradicție cu valorile noastre. Israelul este o țară care respectă diferitele religii și simbolurile lor sacre și promovează toleranța și respectul între confesiuni. Ne cerem scuze pentru acest incident și față de fiecare creștin ale cărui sentimente au fost rănite”, a adăugat el. Pe rețelele de socializare circulă însă si un videoclip de câteva secunde în care aceeași statuie pare să fi fost deja distrusă, brațele Mântuitorului fiind sparte. Nu este clar dacă este vorba despre aceeași statuie din Liban.

