Cum sunt înregistrate proprietățile care aparțin mai multor moștenitori

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, există numeroase situații în care un imobil aparține mai multor persoane, de regulă în urma unei moșteniri. În aceste cazuri, procesul de înregistrare sistematică are rolul de a evidenția în mod corect toți moștenitorii/titularii actuali ai dreptului de proprietate.

Atunci când există mai mulți moștenitori, informațiile privind dreptul de proprietate sunt preluate din documentele existente, precum certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești sau acte de partaj. Aceste documente sunt analizate și corelate cu datele identificate în teren și cu evidențele puse la dispoziția prestatorului de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și de primărie. În situațiile în care succesiunea a fost finalizată, drepturile fiecărui moștenitor sunt înscrise în documentele cadastrale conform actelor doveditoare.

Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor asupra imobilelor, în cota care se cuvine fiecăruia.

Proprietatea este înregistrată în cartea funciară cu indicarea cotelor-părți care revin fiecăruia dintre moștenitori, înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară fiind efectuată în baza ultimului act doveditor al dreptului de proprietate.

Există însă și cazuri în care succesiunea nu a fost dezbătută. În astfel de situații, în care proprietarul imobilului care face obiectul înregistrării sistematice este identificat, însă din evidenţele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, fără să fi fost dezbătută succesiunea, prestatorul întocmește documentele tehnice pe numele defunctului.

Legea prevede, în acest caz, că secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite camerei notarilor publici, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. Plata acestor costuri este suportată de ANCPI, cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie.

În cadrul procesului de înregistrare sistematică, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru consultare publică pentru o perioada de 60 de zile, oferind tuturor persoanelor interesate posibilitatea de a verifica datele referitoare la proprietate și de a semnala, prin formularea de cereri de rectificare, eventuale neconcordanțe.

Prin aceste lucrări, proprietățile care aparțin mai multor moștenitori sunt integrate într-o evidență clară și unitară, care reflectă situația juridică și tehnică a imobilelor. Această evidență contribuie la asigurarea transparenței și la facilitarea gestionării drepturilor de proprietate.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

