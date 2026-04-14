Cum sunt înregistrate proprietățile care aparțin mai multor moștenitori

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, există numeroase situații în care un imobil aparține mai multor persoane, de regulă în urma unei moșteniri. În aceste cazuri, procesul de înregistrare sistematică are rolul de a evidenția în mod corect toți moștenitorii/titularii actuali ai dreptului de proprietate.

Atunci când există mai mulți moștenitori, informațiile privind dreptul de proprietate sunt preluate din documentele existente, precum certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești sau acte de partaj. Aceste documente sunt analizate și corelate cu datele identificate în teren și cu evidențele puse la dispoziția prestatorului de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și de primărie. În situațiile în care succesiunea a fost finalizată, drepturile fiecărui moștenitor sunt înscrise în documentele cadastrale conform actelor doveditoare.

Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor asupra imobilelor, în cota care se cuvine fiecăruia.

Proprietatea este înregistrată în cartea funciară cu indicarea cotelor-părți care revin fiecăruia dintre moștenitori, înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară fiind efectuată în baza ultimului act doveditor al dreptului de proprietate.

Există însă și cazuri în care succesiunea nu a fost dezbătută. În astfel de situații, în care proprietarul imobilului care face obiectul înregistrării sistematice este identificat, însă din evidenţele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, fără să fi fost dezbătută succesiunea, prestatorul întocmește documentele tehnice pe numele defunctului.

Legea prevede, în acest caz, că secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite camerei notarilor publici, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale. Plata acestor costuri este suportată de ANCPI, cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie.

În cadrul procesului de înregistrare sistematică, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru consultare publică pentru o perioada de 60 de zile, oferind tuturor persoanelor interesate posibilitatea de a verifica datele referitoare la proprietate și de a semnala, prin formularea de cereri de rectificare, eventuale neconcordanțe.

Prin aceste lucrări, proprietățile care aparțin mai multor moștenitori sunt integrate într-o evidență clară și unitară, care reflectă situația juridică și tehnică a imobilelor. Această evidență contribuie la asigurarea transparenței și la facilitarea gestionării drepturilor de proprietate.

Lucrările de înregistrare sistematică sunt realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro/pnccf/.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Recomandarea video

Citește și

Ce se întâmplă dacă limitele proprietății sunt contestate de vecini
11:35
Ce se întâmplă dacă limitele proprietății sunt contestate de vecini
COMUNICAT Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
09:00, 11 Apr 2026
Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
EVENIMENT COMUNICAT | Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local
16:19, 09 Apr 2026
COMUNICAT | Cum ajunge România în fața a peste 100 de milioane de oameni printr-un proiect de divertisment dezvoltat local
COMUNICAT (P) Hello BT Pay! Lucrurile mici care te țin aproape
12:05, 09 Apr 2026
(P) Hello BT Pay! Lucrurile mici care te țin aproape
COMUNICAT Ce se întâmplă dacă suprafața din acte diferă de cea măsurată în teren
12:03, 09 Apr 2026
Ce se întâmplă dacă suprafața din acte diferă de cea măsurată în teren
COMUNICAT Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
12:42, 08 Apr 2026
Anunț: S.C. MASTERANGE ROMANIA S.R.L anunță publicul asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare
Mediafax
Mesaj RO-Alert în Tulcea după un atac rusesc cu drone la granița Ucrainei cu România
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Gândul de Vreme Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
10:57
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde sunt 20 de grade și unde va fi brumă. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul
ACUZAȚII Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
10:56
Soția prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, acuzată de corupție în urma unei anchete de doi ani
VIDEO Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
10:52
Ion Cristoiu: Reînvie Peter Magyar, noul Stăpân al Ungariei, periculosul iredentism maghiar?!
EXTERNE JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
10:49
JD Vance, despre înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria: „Acest lucru a fost foarte, foarte rău pentru Statele Unite”
FLASH NEWS Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
10:47
Alexandru Nazare, vizită în SUA pentru reuniunile FMI și Băncii Mondiale. Ce se află pe agenda ministrului Finanțelor
REACȚIE Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion
10:39
Simion, felicitări cu întârziere pentru Peter Magyar. Liderul AUR i-a transmis la 36 ore după victorie un mesaj. Viitorul premier l-a atacat în prima conferință de presă pe Simion

