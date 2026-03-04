Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei. Reacția APC

ECONOMIE Numărul insolvențelor din 2025 a crescut cu 15% față de 2019. Specialiștii avertizează că trendul va continua și în 2026
16:16
În România se vinde un kilogram de cotlet de porc cu doar 9.99 de lei. APC a postat pe Facebook o fotografie care dovedește prețul.
Într-o perioadă în care ofertele sunt foarte vânate, în contextul problemelor financiare din ultima vreme, Kaufland vinde un kilogram de carne cu 9.99 de lei.
Este greu de crezut că în zilele noastre un kilogram de carne de porc se vinde cu 9,99 de lei. Totuși Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a găsit acest preț în magazinul Kaufland.
„Prețuri șoc la carnea de porc, astăzi, 2 martie 2026 în Kaufland!
Rasol/spată de porc la 7,14 lei/kg!
Cotlet de porc la 9,99 lei/kg!”, a fost postarea publicată de aceștia pe Facebook, însoțită de două fotografii.
