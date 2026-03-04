Sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO au interceptat și distrus, miercuri, o rachetă basilică lansată din Iran înainte ca aceasta să pătrundă în spațiul aerian al Turciei, a anunțat Ministerul Apărării de la Ankara.

Precizări de la Ankara

Potrivit comunicatului oficial, proiectilul balistic a fost detectat după ce a traversat mai întâi spațiu aerian al Irakului și apoi al Siriei, îndepărtându-se cu viteză spre teritoriul turc. Unitatea de apărare antirachetă a Alianței Nord-Atlantice, amplasată în estul Mării Mediterane, a angajat și neutraliza amenințarea înainte ca aceasta să ajungă în dreptul Turciei.

Resturile rachetei interceptate au căzut într-o zonă deschisă din districtul Dorytol, provincia Hatay, în apropierea graniței cu Siria, fără a provoca victime sau pagube materiale.

„Fiecare pas făcut pentru a ne apăra teritoriul și spațiul aerian va fi făcut cu hotărâre și fără ezitare”, a transmis instituția, subliniind că Ankara își rezervă dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile îndreptate împotriva sa.

Conform presei internaționale, Iranul ar fi închis controlul asupra Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale maritime pentru transportul produselor petroliere, blocând traficul și afectând piețele energetice globale.

Trebuie evitate „toate măsurile care ar putea escalada conflictul”

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a discutat telefonic cu omologul său iranian după ce a fost interceptată racheta balistică iraniană. În timpul convorbirii cu Abbas Araghchi, Turcia a subliniat că trebuie evitate „toate măsurile care ar putea escalada conflictul și contribui la extinderea acestuia”, a declarat un oficial turc, vorbind sub condiția anonimatului, în conformitate cu protocolul guvernamental, scrie Deccan Cronicle.

NATO condamnă Iranul

NATO condamnă ferm presupusa țintire a Turciei de către Iran: „Condamnăm țintirea de către Iran a Turciei. NATO este ferm alături de toți aliații, inclusiv de Turcia, în timp ce Iranul își continuă atacurile fără discriminare în regiune”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, folosind numele oficial al țării.

Totuși, o sursă turcă confirmă că racheta iraniană nu a fost îndreptată spre Turcia.

„Turcia nu a fost o țintă a unei rachete lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turcesc și care a fost distrusă de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Credem că a țintit o bază din Ciprul grec, dar a deviat de la curs”, a declarat miercuri pentru AFP un oficial turc, care a dorit să rămână anonim.

