Relații tensionate între Sánchez și Trump. Macron confirmă sprijinul „deplin“ al Franței pentru Spania. Bruxellesul avertizează SUA: „Suntem pregătiți să acționăm“

După criticile aduse de Donald Trump la adresa Spaniei și a lui Pedro Sánchez, Emmanuel Macron l-a sunat pe prim-ministrul spaniol pentru a-i confirma sprijinul deplin al Franței, relatează BFMTV.

„Președintele tocmai a discutat cu președintele Sánchez pentru a-i transmite solidaritatea europeană a Franței ca răspuns la recentele amenințări de coerciție economică la care a fost supusă Spania ieri”, a confirmat Palatul Élysée miercuri, pentru BFMTV.

Această convorbire telefonică are loc după ce, seara trecută, Donald Trump a amenințat că va suspenda schimburile comerciale cu Spania, deoarece țara refuză să lase Statele Unite să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa alte atacuri împotriva Iranului.

„Nu războiului!”, a răspuns Pedro Sánchez într-un discurs de miercuri dimineață. „Ne opunem acestui dezastru. (…) Nu vom fi complici la ceva care este rău pentru lume și care este, de asemenea, contrar valorilor și intereselor noastre, doar din teamă de represalii.”

În centrul atenției lui Donald Trump se află baza navală din Rota și cea aeriană din Morón, pe care Statele Unite le-au „moștenit“ în urma unui acord semnat între Washington și Madrid în 1953, în timpul regimului Franco.

Și Bruxelles-ul a sărit în apărarea Spaniei. Oficialii europenii subliniază că SUA trebuie să „respecte angajamentele asumate” în acordul comercial semnat de ambele părți vara trecută.

Într-o declarație semnată de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerț, Olof Gill, Comisia Europeană subliniază că își menține „solidaritatea deplină cu toate statele membre și cu toți cetățenii acestora”.

„Și, prin politica noastră comercială comună, suntem pregătiți să acționăm, dacă este necesar, pentru a proteja interesele UE”, adaugă textul.

Bruxelles subliniază, de asemenea, unul dintre mesajele sale obișnuite: că UE și SUA au semnat un acord vara trecută și că acest pact trebuie respectat și aplicat tuturor țărilor care fac parte din Uniune. Prin urmare, și Spaniei.

„UE și Statele Unite au încheiat un acord comercial important anul trecut. Comisia Europeană se așteaptă ca Statele Unite să respecte pe deplin angajamentele asumate în declarația noastră comună”, subliniază în mod specific declarația.

Executivul condus de Ursula von der Leyen adaugă că „este mai important ca niciodată” să se protejeze comerțul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, deoarece acesta este „profund integrat”, „reciproc avantajos” și „în mod clar în interesul ambelor părți”.

„Vom continua să apărăm relații comerciale transatlantice stabile, previzibile și reciproc avantajoase, în beneficiul tuturor”, concluzionează textul.

UE, „solidaritate deplină”cu Spania în contextul amenințărilor lui Trump

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a discutat și el cu prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, în contextul amenințărilor din partea SUA.

„Tocmai am purtat o convorbire telefonică cu Sanchez pentru a exprima solidaritatea deplină a UE cu Spania”, a scris Costa pe X. „UE va asigura întotdeauna protejarea deplină a intereselor statelor sale membre”, a afirmat acesta, adăugând că blocul și-a reafirmat „angajamentul ferm față de principiile dreptului internațional și ordinea bazată pe norme în întreaga lume”.

Relațiile dintre Trump și autoritățile spaniole erau deja tensionate. Trump reproșează Madridului că nu și-a majorat cheltuielile militare la 5% din PIB, așa cum prevede noul obiectiv al NATO.

În 2025, guvernul spaniol s-a felicitat pentru atingerea pragului de 2% din PIB pentru apărarea militară și a anunțat că nu va depăși această limită.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

„NU războiului“. Pedro Sánchez, din Spania, răspunde amenințărilor lui Trump: „SUA ne-a mai târât într-un război. Este inacceptabil ca unii președinți să folosească fumul războiului pentru a-și ascunde eșecul“

„Spania e teribilă”. Cum s-a răzbunat Trump pe Spania după ce țara nu l-a lăsat să lanseze atacuri din bazele sale militare