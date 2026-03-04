Prima pagină » Actualitate » 20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament”

20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament”

Luiza Dobrescu
04 mart. 2026, 14:39, Actualitate
20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare:

Un grup de parlamentari români transmit un mesaj vehement în contextul unei Românii care are nevoie urgentă de stabilitate politică. Liderul Grupului Parlamentar „Uniți Pentru România”, deputatul Răzvan Mirel Chiriță, cere „coaliției prezentarea imediată a bugetului 2026 și schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, împreună cu scoaterea USR de la guvernare”. 

În contextul geopolitic tensionat şi cu o Românie aflată într-o situaţie critică din punct de vedere economic, Grupul Parlamentar „Uniți Pentru România”, cere „cu fermitate coaliției de guvernare să acționeze responsabil în aceste momente critice pentru țară”.

Cei 20 de deputaţi şi 4 senatori neafiliaţi cer lui Ilie Bolojan „prezentarea imediată a proiectului de buget de stat pentru anul 2026”.

Amânările repetate pun în pericol funcționarea instituțiilor statului și afectează direct bunăstarea cetățenilor. Bugetul trebuie să reflecte priorități reale: investiții în infrastructură, educație, sănătate, apărare națională și protecție socială, nu doar echilibre contabile artificiale. Noi suntem pregătiți să susținem un buget echitabil și orientat spre cetățean, dar cerem transparență totală și dezbateri publice autentice înainte de adoptare.

„În al doilea rând, adresăm un apel direct partidelor tradiționale din coaliție – PSD și PNL – care poartă o responsabilitate istorică în fața românilor: este momentul să propună schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru și să scoată USR de la guvernare.

Actuala configurație guvernamentală, marcată de tensiuni interne, lipsă de coerență și blocaje ideologice, nu mai poate garanta stabilitatea necesară țării într-un mediu geopolitic atât de volatil.”

Senatorii şi deputaţii sunt gata să susţină în Parlament demersul politic în urma căruia Ilie Bolojan ar urma să fie înlocuit cu un ” prim-ministru capabil să asigure o majoritate stabilă, eficientă și orientată spre interesul național până la alegerile viitoare”.

„Suntem gata să susținem în Parlament scoaterea USR de la guvernare și înlocuirea domnului Bolojan cu un prim-ministru capabil să asigure o majoritate stabilă, eficientă și orientată spre interesul național până la alegerile viitoare. Această modificare nu este un act de răzbunare, ci o măsură de responsabilitate națională menită să readucă stabilitate, predictibilitate și capacitate de decizie rapidă în administrație – esențiale în contextul actual geopolitic.

Ne dorim unitate și stabilitate înainte de toate. Este timpul să lăsăm în urmă animozitățile personale, scandalurile sterile și diviziunile inutile”, transmite Grupul Parlamentar „Uniți Pentru România”, prin vocea liderului Răzvan Mirel Chiriţă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Fără buget în martie. O nouă ședință a coaliției, alte discuții degeaba. Liderii nu au ajuns, nici până acum, la o decizie privind bugetul pe 2026

Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investiţiilor”

Recomandarea video

Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Mașina electrică vândută în Iran care se găsește și în România. Modelul concurează cu Dacia Spring
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Descoperire tristă pe o insulă din Brazilia: Țestoasele marine își fac cuiburi în „roci de plastic”
EXCLUSIV Ce este în spatele umbrelei nucleare franceze? Ștefan Popescu: Dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar trebui să folosească arma nucleară
15:46
Ce este în spatele umbrelei nucleare franceze? Ștefan Popescu: Dacă România ar fi agresată, atunci Franța ar trebui să folosească arma nucleară
ECONOMIE BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul
15:41
BNR ține cu dinții de curs. Moneda națională câștigă teren în raport cu euro și dolarul
INEDIT Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
15:37
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
ULTIMA ORĂ „Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
15:35
„Sunt terminați și ei știu asta”: Șeful Pentagonului susține că SUA și Israelul vor avea „controlul total” asupra spațiului aerian iranian
ULTIMA ORĂ PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”
15:28
PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”
ULTIMA ORĂ Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava
15:19
Un vas britanic a fost lovit de un „proiectil” necunoscut în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul a abandonat nava

Cele mai noi

Trimite acest link pe