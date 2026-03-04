20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament”

Un grup de parlamentari români transmit un mesaj vehement în contextul unei Românii care are nevoie urgentă de stabilitate politică. Liderul Grupului Parlamentar „Uniți Pentru România”, deputatul Răzvan Mirel Chiriță, cere „coaliției prezentarea imediată a bugetului 2026 și schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, împreună cu scoaterea USR de la guvernare”.

În contextul geopolitic tensionat şi cu o Românie aflată într-o situaţie critică din punct de vedere economic, Grupul Parlamentar „Uniți Pentru România”, cere „cu fermitate coaliției de guvernare să acționeze responsabil în aceste momente critice pentru țară”.

Cei 20 de deputaţi şi 4 senatori neafiliaţi cer lui Ilie Bolojan „prezentarea imediată a proiectului de buget de stat pentru anul 2026”.

Amânările repetate pun în pericol funcționarea instituțiilor statului și afectează direct bunăstarea cetățenilor. Bugetul trebuie să reflecte priorități reale: investiții în infrastructură, educație, sănătate, apărare națională și protecție socială, nu doar echilibre contabile artificiale. Noi suntem pregătiți să susținem un buget echitabil și orientat spre cetățean, dar cerem transparență totală și dezbateri publice autentice înainte de adoptare.

„În al doilea rând, adresăm un apel direct partidelor tradiționale din coaliție – PSD și PNL – care poartă o responsabilitate istorică în fața românilor: este momentul să propună schimbarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru și să scoată USR de la guvernare. Actuala configurație guvernamentală, marcată de tensiuni interne, lipsă de coerență și blocaje ideologice, nu mai poate garanta stabilitatea necesară țării într-un mediu geopolitic atât de volatil.”

Senatorii şi deputaţii sunt gata să susţină în Parlament demersul politic în urma căruia Ilie Bolojan ar urma să fie înlocuit cu un ” prim-ministru capabil să asigure o majoritate stabilă, eficientă și orientată spre interesul național până la alegerile viitoare”.

„Suntem gata să susținem în Parlament scoaterea USR de la guvernare și înlocuirea domnului Bolojan cu un prim-ministru capabil să asigure o majoritate stabilă, eficientă și orientată spre interesul național până la alegerile viitoare. Această modificare nu este un act de răzbunare, ci o măsură de responsabilitate națională menită să readucă stabilitate, predictibilitate și capacitate de decizie rapidă în administrație – esențiale în contextul actual geopolitic. Ne dorim unitate și stabilitate înainte de toate. Este timpul să lăsăm în urmă animozitățile personale, scandalurile sterile și diviziunile inutile”, transmite Grupul Parlamentar „Uniți Pentru România”, prin vocea liderului Răzvan Mirel Chiriţă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Fără buget în martie. O nouă ședință a coaliției, alte discuții degeaba. Liderii nu au ajuns, nici până acum, la o decizie privind bugetul pe 2026

Adrian Câciu îi reproşează lui Ilie Bolojan că a înregistrat „excedent marginal pe seama sacrificării investiţiilor”