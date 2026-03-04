Războiul din Orientul Mijlociu a atins noi cote, odată cu bombardarea Iranului de către Statele Unite, dar cu toate acestea, o intervenție terestră a americanilor rămâne extrem de dificilă din cauza poziției geografice. Iranul este avantajat de lanțurile muntoase care înconjoară regiunea și o transformă într-o adevărată fortăreață.

Președintele Donald Trump a anunțat la data de 1 martie că forțele militare ale Statelor Unite au lansat o serie de atacuri asupra mai multor obiective din Iran. În urma ofensivei, liderul suprem Ayatollahul Khamenei a fost ucis.

Obiectivul principal al SUA rămâne, însă, deposedarea Iranului de arme nucleare. În ciuda acestei mize, forțele americane evită o intervenție militară terestră din cauza reliefului geografic.

Iranul, „flancat” de două lanțuri muntoase majore

Lanțul muntos Zagros se întinde de la nord-vest, pe o lungime de 1600 de kilometri, în zona graniței cu Turcia și Iraq. Cu înălțimi de 4000 de metri, forma de relief devine un scut aproape impenetrabil în fața potențialilor invadatori.

În zona de sud-est se află impunătorul vulcan Damavand, cu cel mai înalt vârf din zona Golfului Persic, 5609 de metri.

Formațiunea face parte din munții Alborz care se învecinează cu Marea Caspică și protejează nordul țării, unde se află capitala Teheran. Versanții abrupți se ridică asemenea unei baricade naturale menite să descurajeze orice defensivă terestră.

Marele Deșert de sare, o capcană mortală pentru invadatori

Centrul Iranului este stăpânit de „Marele deșert de sare”, ce include două zone, Dasht-e Kavir și Dasht-e Lut, printre cele mai aride regiuni de pe Pământ. Deșertul de sare se întinde asemenea unui pustiu imens pe 77.600 de kilometri pătrați și reprezintă o capcană mortală pentru invadatori.

Strâmtoarea Ormuz, un punct de interes strategic major, situat în apropierea coastei iraniene, permite Iranului să controleze cu ușurință cea mai importantă rută de tranzit al petrolului din lume.

În cazul unei operațiuni terestre, forțele invadatoare ar întâmpina mari probleme în transportarea proviziilor și a echipamentului militar, având în vedere relieful ostil.

