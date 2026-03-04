Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu

Președintele României, Nicușor Dan, a primit marți, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România. Unul dintre diplomații care și-au început misiunea în România este ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu, cu care șeful statului a avut un dialog oficial.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu a transmis mesajele de salut din partea Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a reiterat aprecierile pentru sprijinul solid în relațiile bilaterale dintre statele noastre, care este mai mult decât un partener strategic și cel mai important susținător al parcursului european al Republicii Moldova.

„În cadrul discuțiilor, au fost abordate principalele priorități ale mandatului noului Ambasador: intensificarea dialogului politic bilateral, consolidarea sprijinului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în special în vederea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare, dinamizarea relațiilor economice și comerciale, inclusiv prin buna realizare a tuturor proiectelor de infrastructură, atragerea investițiilor românești în Republica Moldova, cooperarea în domeniul securității regionale, combaterea amenințărilor hibride, precum și consolidarea rezilienței în fața dezinformării și provocărilor din regiune”, transmite Ambasada Republicii Moldova în România.

De asemenea, în cadrul dialogului cu ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, președintele Nicușor Dan l-a asigurat pe acesta că Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, țara noastră continuând să ofere sprijin bilateral consistent pe toate palierele relevante și să mobilizeze și parteneri externi în acest sens.

„În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, România va sprijini pe mai departe avansarea procesului de aderare și va oferi asistență tehnică inclusiv pentru transpunerea legislației și integrarea acquis-ului comunitar. Un alt palier important de cooperare dintre cele două țări rămâne și atragerea de investiții străine în Republica Moldova, precum și dezvoltarea proiectelor de infrastructură și interconectare și creșterea securității, precum şi a rezilienței Republicii Moldova”, a transmis Administrația Prezidențială.

Cine este Mihai Mîțu

Mihai Mîţu este născut în 1983 şi, din 2022, deţine funcţia de secretar general în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău. În perioada 2021-2022, a fost şef de Protocol, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România, informează Moldpres. Între 2013 şi 2016, a deţinut funcţia de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

