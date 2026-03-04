Prima pagină » Știri politice » Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu

Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu

Olga Borșcevschi
04 mart. 2026, 14:57, Știri politice
Noul ambasador al Republicii Moldova la București a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ce mesaj i-a transmis din partea Maiei Sandu
Galerie Foto 4

Președintele României, Nicușor Dan, a primit marți, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, mai mulți ambasadori și reprezentanți diplomatici ne-rezidenți în România. Unul dintre diplomații care și-au început misiunea în România este ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Mîțu, cu care șeful statului a avut un dialog oficial.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu a transmis mesajele de salut din partea Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a reiterat aprecierile pentru sprijinul solid în relațiile bilaterale dintre statele noastre, care este mai mult decât un partener strategic și cel mai important susținător al parcursului european al Republicii Moldova.

„În cadrul discuțiilor, au fost abordate principalele priorități ale mandatului noului Ambasador: intensificarea dialogului politic bilateral, consolidarea sprijinului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în special în vederea deschiderii oficiale a negocierilor de aderare, dinamizarea relațiilor economice și comerciale, inclusiv prin buna realizare a tuturor proiectelor de infrastructură, atragerea investițiilor românești în Republica Moldova, cooperarea în domeniul securității regionale, combaterea amenințărilor hibride, precum și consolidarea rezilienței în fața dezinformării și provocărilor din regiune”, transmite Ambasada Republicii Moldova în România.

De asemenea, în cadrul dialogului cu ambasadorul Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, președintele Nicușor Dan l-a asigurat pe acesta că Republica Moldova rămâne o prioritate majoră de politică externă a României, țara noastră continuând să ofere sprijin bilateral consistent pe toate palierele relevante și să mobilizeze și parteneri externi în acest sens.

„În ceea ce privește integrarea europeană a Republicii Moldova, România va sprijini pe mai departe avansarea procesului de aderare și va oferi asistență tehnică inclusiv pentru transpunerea legislației și integrarea acquis-ului comunitar.

Un alt palier important de cooperare dintre cele două țări rămâne și atragerea de investiții străine în Republica Moldova, precum și dezvoltarea proiectelor de infrastructură și interconectare și creșterea securității, precum şi a rezilienței Republicii Moldova”, a transmis Administrația Prezidențială.

Cine este Mihai Mîțu

Mihai Mîţu este născut în 1983 şi, din 2022, deţine funcţia de secretar general în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău. În perioada 2021-2022, a fost şef de Protocol, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România, informează Moldpres. Între 2013 şi 2016, a deţinut funcţia de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce a vorbit Nicușor Dan cu trimisul lui Trump în România: „Sunt convins că vom avea o colaborare foarte bună”

Nicușor Dan l-a primit pe noul ambasador al SUA în România la Palatul Cotroceni. Darryl Nirenberg i-a prezentat președintelui scrisorile de acreditare

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”
15:28
PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”
OFICIAL Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată
14:43
Gândul a înștiințat oficial ANI cu privire la contradicțiile din declarația de avere a președintelui Nicușor Dan și a cerut verificări. ANI a transmis redacției Gândul că solicitarea a fost înregistrată
EXCLUSIV 20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament”
14:39
20 de deputaţi şi 4 senatori vor să-l schimbe pe Ilie Bolojan şi să scoată USR de la guvernare: „Suntem gata să susținem în Parlament”
ULTIMA ORĂ MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel
14:18
MAE anunţă că aproape două sute de români se întorc miercuri în ţară, din Israel
REACȚIE „Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
13:53
„Semnul monstrului, semnul curajului”. CTP, mesaj cutremurător după ce jucătoarele naționalei feminine de fotbal a Iranului au refuzat să cânte imnul
ULTIMA ORĂ Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului
12:38
Legea Referendumului riscă să nu fie adoptată pentru că parlamentarii nu o introduc pe ordinea de zi a plenului
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Digi24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Cancan.ro
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Cancan.ro
A semnat cu PRO TV! Noul nume care se alătură trustului din Pache Protopopescu: Sunt foarte fericit să fac parte din acest proiect
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Mașina electrică vândută în Iran care se găsește și în România. Modelul concurează cu Dacia Spring
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Descoperire tristă pe o insulă din Brazilia: Țestoasele marine își fac cuiburi în „roci de plastic”

Cele mai noi

Trimite acest link pe