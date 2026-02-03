Prima pagină » Actualitate » Transfer de marcă în Superliga. Un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională ajunge în România

03 feb. 2026, 11:31, Actualitate
Transfer de marcă în Superliga / Sursa FOTO: Profimedia

Cluburile din Superliga continuă să se întărească, în vederea îndeplinirii obiectivelor pe care și le-au stabilit. Ultimul transfer de marcă făcut este cel al unui atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională a țării sale, care este așteptat să ajungă în România, după cum dezvăluie PROSPORT.

El va semna un contract cu Petrolul Ploiești, formația care prin această achiziție făcută speră să rezolve problemele din compartimentul ofensiv.

Cine este Abat Kayratuly Aymbetov

PROSPORT anunță în exclusivitate că noul transfer al Petrolului este Abat Kayratuly Aymbetov, atacantul „naționalei” Kazahstanului. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani are 45 de selecții la prima reprezentativă a țării sale și deja a fost de acord să vină la Petrolul. Se pare că mai lipsește doar viza de intrare în România, pe care Aymbetov speră să o primească în curând.

Jucătorul urmează să efectueze vizita medicală, iar apoi va fi prezentat oficial, înainte de a se prezenta sub comanda lui Eugen Neagoe, la antrenamentele echipei.

Ultima dată, Aymbetov a jucat în Turcia, la Adana Demispor. El vine la Petrolul din postura de jucător liber de contract. Are o cotă de piață de 400.000 de euro, potrivit platformei transfermarkt.com, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru Aktobe, Kairat Almaty și Astana, în campionatul prezentat oficial, dar și pentru Krylia Sovetov, în Rusia.

Petrolul speră că își va rezolva problemele ofensive cu aducerea lui Aymbetov. După 24 de etape, „găzarii” au cel mai slab atac din Superligă, cu doar 17 goluri înscrise; patru dintre reușite îi aparține vetereanului Gicu Grozav, golgheterul echipei din ultimele trei sezoane.

Premiați pentru egalul cu Dinamo

Ultima victorie a Petrolului în Superligă datează din 1 decembrie, 4-1 cu Metaloglobus. În ultima rundă de campionat, Petrolul a remizat cu Dinamo, la București.

Chiar dacă situația la club nu este tocmai ușoară, conducerea a făcut un efort financiar și, înaintea meciului de marți, 3 februarie, cu Unirea Slobozia, care deschide etapa a 25-a, a plătit o primă întreagă pentru remiza cu Dinamo. De asemenea, în conturile jucătorilor a intrat și un salariu.

În pauza de iarnă, Petrolul l-a adus la echipă și pe Nana Boateng, mijlocașul ghanez fost la CFR Cluj, care în 2023 a fost transferat în Coreea de Sud, la Jeonbuk, unde antrenor fusese instalat Dan Petrescu. Boateng face deja antrenamente, dar așteaptă cartea verde pentru a fi legitimat de ploieșteni, el fiind fotbalist extracomunitar.

