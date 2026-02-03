Lucrările de renovare la secția de Oncologie a Spitalului Județean Brașov au fost amânate. Codin Maticiuc spune pentru Gândul că „brașovenii merită o explicație”

Președintele Fundației Metropolis, Codin Maticiuc, a transmis în exclusivitate pentru Gândul, că lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu din Spitalul Județean Brașov, unde sunt internați pacienții oncologici, nu vor mai începe, deși anunțul cu privire la demararea acestora fusese făcut în urmă cu mai puțin de două săptămâni.

Potrivit acestuia, de aproape doi ani fundația strânge fonduri pentru reabilitarea pavilionului, iar comunitatea locală s-a remarcat printr-un nivel ridicat de implicare. Codin Maticiuc a anunțat că va merge personal la Brașov pentru a le oferi o explicație directă brașovenilor cu privire la motivele care au dus la suspendarea lucrărilor.

„Fac acest video special pentru cititorii Gândul. Sunt în drum spre Brașov. De fapt, acum plec. Se întâmplă următoarea situație. În ianuarie am anunțat începerea renovării pavilionului Mârzescu. Locul unde sunt internați bolnavii de cancer ai Brașovului, pacienții oncologici. Ne chinuim de ceva timp să facem asta. Am anunțat-o în ianuarie și ieri a trebuit să anunțăm că acest lucru nu se va mai întâmpla. Cred că brașovenii merită o explicație pe care eu s-o livrez personal. Plec acum spre Brașov. La ora două voi transmite atât pentru Gândul, cât și pentru canalele mele de social media din fața spitalului”, a transmis Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc a postat și un mesaj pe pagina personală de Facebook, înosțit de o fotografie cu interiorul spitalului unde sunt internați pacienții oncologici. Acesta a lansat o invitație pentru presa locală, donatorii, brașovenii dar și autoritățile care vor să afle de ce Fundația Metropolis a renunțat la reconstrucția pavilionului Mârzescu.

„De ceva timp încercăm să renovam acest spital. Oamenii din Brașov au donat pentru asta, au sperat să reușim. În ianuarie am anunțat că demaram acest proiect. Ieri însă, tot noi, #spitalepublicedinbaniprivati am renunțat să-l mai facem. Suntem datori cu o explicație și am decis s-o livrez astăzi, personal, la Brașov fix în fața pavilionului Marzescu pe care voiam să-l refacem. Ne vedem la ora 14.00 în fața spitalului. Aștept presa locală, donatori, brașoveni curioși sau chiar autorități îngrijorate”, a scris acesta pe Facebook. Luna trecută, echipa Fundației Metropolis a avut o discuție împreună cu conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov despre modul în care vor fi realizate lucrările.

Fundația a strâns până în prezent 565.000 euro, aproximativ 50% din bugetul total necesar, estimat la 1,1 milioane euro. Pe site-ul fundației este menționat faptul că în acest moment, poate fi renovată jumătate din secție, iar diferența de buget care trebuie acoperită pentru finalizarea integrală a proiectului este de 535.000 euro.

