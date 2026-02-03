Untold a anunțat primul val de artiști pentru ediția din 2026. Flo Rida și The Chainsmokers vin în premieră pe scena de la Cluj

În perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca va avea loc ediția UNTOLD ONE, noul concept care marchează începutul unei noi decade pentru festival și o etapă care promite să fie spectaculoasă, ambițioasă și intensă. Primul val de artiști confirmați pentru ediția din acest an îi include pe Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies.

Organizatorii festivalului au anunțat marți primii artiști care vor urca pe scena de pe Cluj-Arena. Flo Rida, unul dintre cei mai de succes artiști din istoria pop-rap-ului va ajunge pentru prima dată pe scena festivalului Untold. Artistul are peste 80 de milioane de discuri vândute în toată lumea și hituri care au depăști pragul de un miliard de ascultări. Swae Lee, una dintre cele mai influente voci ale noii generații de hip-hop și pop, vine la Cluj cu un portofoliu plin de piese care domină platformele de streaming. Artistul are o colaborare cu Post Malone, care a fost prezent la ediția de anul trecut a festivalului, care a depășit 4,1 miliarde de ascultări pe Spotify.

Ce DJ și producători vor urca pe scena UNTOLD

The Chainsmokers, una dintre cele mai ascultate trupe și câștigători ai premiului Grammy, vor urca pe scena de la Cluj în 2026. De asemenea, Kygo, unul dintre artiștii cu cea mai rapidă ascensiune din istoria muzicii dance, cu producții care au depășit miliarde de streamuri va fi prezent pe Cluj-Arena. Lost Frequencies, unul dintre cei mai de succes artiști europeni ai ultimului deceniu, a impus un sound melodic house care a cucerit topurile internaționale și a adunat miliarde de ascultări.

Lineup-ul primului val este completat de Tash Sultana, Sebastian Ingrosso, Steve Aoki și Mestiza. Organizatorii festivalului vor anunța în perioada următoare și alte nume confirmate pentru ediția din 2026.

