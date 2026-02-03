UPDATE

Întâlnirea premierului cu primarii a luat sfârșit.

„Cu toții ne dorim mai mult și mai bine”, a declarat primarul din Bârlad, Dumitru Boroș, la ieșirea din Guvern. Acesta spune că discuțiile au fost doar „administrative, nu politice”.

„Reforma poate fi pe două paliere: reforma administrativ-teritorială, pe care o așteptăm de câțiva ani, și reforma internă, în cadrul fiecărei primării, pe diverse paliere de funcționare. Nu am discutat dacă are susținere (premierul n.red) sau nu”, a mai spus edilul.

Alt primar spune că nu au cerut bani de la Executiv, însă își doresc ca situația să se îmbunătățească în teritoriu.

„Am discutat doar chestiuni administrative. Ne dorim mai mult și mai bine, trebuie să fie și o schimbare. Reforma administrativ teritorială și reforma internă. Nu am discutat dacă are susținere sau nu. Doar chestiuni de principiu. Există vreun sector unde nu ne dorim eficiența? Banii îi ducem în dezvoltare. Nu am discutat acest lucru. Principiul solidarității exista oriunde in Europa. Nu am cerut astăzi bani de la guvern. Dacă e lege noi punem în executare. Suntem oamenii care lucrează în Executiv, nu facem legi. Lucrurile sunt într-o fluiditate și vom vedea forma finală”.

Premierul Ilie Bolojan discută cu o delegație de primari, la Palatul Victoria, într-un moment sensibil, în care bugetul pentru 2026 încă nu e gata, iar în teritoriu crește nervozitatea pe tema reformei administrației publice.

Potrivit unor surse politice, primarii cu care discută premierul sunt următorii:

Laurențiu Dan Leoreanu – Roman (PNL)

Valentin Vieru – Moinești (PNL)

Dumitru Boros – Bârlad (PSD)

Marius Pintilie -Pascani (PNL)

Tiberiu Iacob Ridzi – Petroșani (PSD)

Felix Cosmin Borcean- Caransebeș (PSD).

Edilii vor un răspuns clar despre banii din taxe și impozite. Rămân integral în bugetele locale sau pleacă, parțial, către bugetul național? În lipsa unei formule stabile, primăriile se tem că pot pierde bani exact când au nevoie de ei pentru investiții și cheltuieli de funcționare.

În paralel, reforma administrației publice încă nu are o formă finală. Se vorbește despre reduceri de cheltuieli în primării și instituții, dar detaliile întârzie. Între timp, tot mai mulți primari critică tăierile propuse, inclusiv din interiorul Partidului Național Liberal.

Sindicatele și reprezentanții comunelor anunță proteste

Nemulțumirea nu rămâne doar la nivel de declarații. Reprezentanții comunelor au anunțat deja acțiuni de protest. Federația COLUMNA-SCOR a comunicat că, pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara intră într-o grevă de avertisment de două ore.

Sindicaliștii cer schimbarea sistemului de finanțare a bugetelor locale, cu mecanisme reale de egalizare a veniturilor, nu creșteri de impozite și, în același timp, retrageri din cotele din impozitul pe venit. Ei invocă Carta Europeană a Autonomiei Locale și cer negocieri înainte ca bugetul și reforma administrației să fie închise.

