Cel mai înalt bloc de locuințe din București. Câte etaje și câte apartamente are, de fapt

Înainte de „89, cu excepția Casei Poporului, cele mai înalte clădiri din București erau Palatul Telefoanelor și două blocuri cu 14 etaje din cartierul muncitoresc Pantelimon, ultimul chiar la ieșirea din București, pe „drumul spre Mare”. Legendele urbane susțineau că în zilele senine de la ultimul etaj se putea zări Dunărea.

După anul 2020, investițiile imobiliare au explodat. Pe terenuri virane sau pe locul vechilor uzine ceaușiste din Capitală au răsărit complexe de locuințe mai inspirate sau nu. Pentru moment, cel mai înalt bloc de locuințe finalizat din București este Turnul T3 din complexul Asmita Gardens. Acest complex rezidențial, situat pe Splaiul Unirii (lângă Delta Văcărești), rămâne punctul de referință pentru înălțimea rezidențială din Capitală.

Turnul principal al complexului are o înălțime de aproximativ 91–92 metri, 25 de etaje, cel mai înalt dintre cele 7 turnuri și a fost finalizat în anii 2009–2010. Situat în Sectorul 4, turnul are vedere panoramică spre Parcul Natural Văcărești și Casa Poporului. Blocul principal are nu mai puțin de 280 apartamente plus 1 penthouse la ultimul etaj.

Recomandarea autorului: Orașul în care se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente, 900 de locatari dar și a fost construit „pentru americani”