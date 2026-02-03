Negocierile pentru preluarea Azomureş au ajuns la guvern. Reprezentanţii Romgaz şi Ameropa s-au întâlnit cu premierul Bolojan

Negocierile pentru preluarea combinatului Azomureş au ajuns pe masa guvernului. Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș.

La întâlnire, au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

„În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș.

Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului”, transmit cei de la guvern.

Romgaz a anunțat luna trecută că a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor Azomureș, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preț ar fi acceptat, părțile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii și condițiile tranzacției.

Romgaz analizează și orice altă oportunitate de a investi într-un proiect în industria îngrășămintelor chimice pe piața din România, după cum a transmis compania.

De asemenea, zomureș a anunțat măsuri care afectează peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Înainte ca bugetul pe 2026 să fie gata, Ilie Bolojan discută cu primarii. În teritoriu cresc îngrijorările cu privire la reforma administrației locale

Claudiu Năsui spune că guvernul condus de Ilie Bolojan acţionează pe principiul „mai întâi îți rup picioarele, apoi îți dau o cârjă”