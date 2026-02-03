Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt

Televiziunea publică poloneză (TVP) își prezintă programul de știri Vot Tak și în limba română. Versiunea a fost lansată în cursul zilei de luni, 2 februarie 2026, marcând o nouă etapă în dezvoltarea proiectului media. Iată care este publicul vizat, de fapt.

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat versiunea în limba română a programului de știri Vot Tak.Moldova, începând cu ziua de luni, 2 februarie 2026. Este vorba despre o etapă nouă pe drumul dezvoltării proiectului media care a debutat în luna mai a anului trecut. De altfel, este destinat publicului din Republica Moldova. Până recent, programul a fost difuzat în limba rusă și, de luni, 2 februarie, este disponibilă și varianta în limba română.

Vă reamintim faptul că limba română a devenit limba oficială și de stat în Republica Moldova. În anul 2023, a fost votată legislativ eliminarea sintagme „limba moldovenească”.

„Cu mai puţin de un an în urmă, am lansat serviciul Vot Tak pentru Moldova în limba rusă, o limbă înţeleasă de aproximativ jumătate din populaţia ţării, deşi doar aproximativ 15% o folosesc zilnic. Popularitatea programului ne-a încurajat să ne adresăm moldovenilor şi în limba lor maternă. Vot Tak.Moldova nu este doar un serviciu de ştiri.

Noi demascăm dezinformarea rusă, contracarăm naraţiunile ruseşti în politică şi, de exemplu, în chestiuni istorice, şi arătăm, de asemenea, ce beneficii va aduce aderarea Moldovei la Uniunea Europeană”, a explicat Jerzy Sałodki, şeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP, notează news.ro.

Introducerea acestei versiuni marchează o etapă importantă pentru TVP

Site-ul web Vot Tak.Moldova precum și conturile de social media vor avea și ele versiunea în limba română. Ekaterina Tanasiichuk va prezenta programul.

„Moldova este o ţară pro-europeană, dar problema este dezinformarea rusă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, adaugă Jerzy Sałodki.

„Programul – numit „Vot Tak. Moldova” („Aşa e. Moldova”) – are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană pentru oamenii Republica Moldova, precum şi combaterea dezinformării şi manipulării provenite din Federaţia Rusă”, a scris pe Facebook europarlamentarul Seigried Mureşan.

