Prima pagină » Actualitate » Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt

Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt

03 feb. 2026, 11:36, Actualitate
Știri prezentate în limba română la televiziunea publică poloneză. Ce public este vizat, de fapt

Televiziunea publică poloneză (TVP) își prezintă programul de știri Vot Tak și în limba română. Versiunea a fost lansată în cursul zilei de luni, 2 februarie 2026, marcând o nouă etapă în dezvoltarea proiectului media. Iată care este publicul vizat, de fapt.

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat versiunea în limba română a programului de știri Vot Tak.Moldova, începând cu ziua de luni, 2 februarie 2026. Este vorba despre o etapă nouă pe drumul dezvoltării proiectului media care a debutat în luna mai a anului trecut. De altfel, este destinat publicului din Republica Moldova. Până recent, programul a fost difuzat în limba rusă și, de luni, 2 februarie, este disponibilă și varianta în limba română.

Vă reamintim faptul că limba română a devenit limba oficială și de stat în Republica Moldova. În anul 2023, a fost votată legislativ eliminarea sintagme „limba moldovenească”.

„Cu mai puţin de un an în urmă, am lansat serviciul Vot Tak pentru Moldova în limba rusă, o limbă înţeleasă de aproximativ jumătate din populaţia ţării, deşi doar aproximativ 15% o folosesc zilnic. Popularitatea programului ne-a încurajat să ne adresăm moldovenilor şi în limba lor maternă. Vot Tak.Moldova nu este doar un serviciu de ştiri.

Noi demascăm dezinformarea rusă, contracarăm naraţiunile ruseşti în politică şi, de exemplu, în chestiuni istorice, şi arătăm, de asemenea, ce beneficii va aduce aderarea Moldovei la Uniunea Europeană”, a explicat Jerzy Sałodki, şeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP, notează news.ro.

Site-ul web Vot Tak.Moldova precum și conturile de social media vor avea și ele versiunea în limba română.

Site-ul web Vot Tak.Moldova precum și conturile de social media vor avea și ele versiunea în limba română

Introducerea acestei versiuni marchează o etapă importantă pentru TVP

Site-ul web Vot Tak.Moldova precum și conturile de social media vor avea și ele versiunea în limba română. Ekaterina Tanasiichuk va prezenta programul.

„Moldova este o ţară pro-europeană, dar problema este dezinformarea rusă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, adaugă Jerzy Sałodki.

„Programul – numit „Vot Tak. Moldova” („Aşa e. Moldova”) – are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană pentru oamenii Republica Moldova, precum şi combaterea dezinformării şi manipulării provenite din Federaţia Rusă”, a scris pe Facebook europarlamentarul Seigried Mureşan.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori
12:29
Un bărbat din București este suspectat că și-a ucis tatăl după ce l-a înjunghiat de 200 de ori
SCANDAL Povestea cadrului universitar din Iași al cărui nume apare menționat în Dosarele „Epstein”
11:59
Povestea cadrului universitar din Iași al cărui nume apare menționat în Dosarele „Epstein”
TELEVIZIUNE Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul
11:55
Schimbări și la TVR. Șeful știrilor, de pe vremea lui Dan Turturică, Laurențiu Ciocazanu, a fost înlocuit. Cine i-a luat locul
SPORT Transfer de marcă în Superliga. Un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională ajunge în România
11:31
Transfer de marcă în Superliga. Un atacant cu 45 de selecții și 9 goluri pentru echipa națională ajunge în România
FLASH NEWS Negocierile pentru preluarea Azomureş au ajuns la guvern. Reprezentanţii Romgaz şi Ameropa s-au întâlnit cu premierul Bolojan
11:29
Negocierile pentru preluarea Azomureş au ajuns la guvern. Reprezentanţii Romgaz şi Ameropa s-au întâlnit cu premierul Bolojan
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Primul moment intim de la Desafio! Ce au făcut noaptea Ian și Delia Salchievici
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Un startup susține că poate transforma aerul în benzină pentru autoturisme

Cele mai noi

Trimite acest link pe