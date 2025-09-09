Prima pagină » Comunicate de presă » Drumul Național Transfăgărășan se închide miercuri, 17 septembrie 2025, între orele 10:30 și 12:30

09 sept. 2025, 18:33, Comunicate de presă
Drumul Național Transfăgărășan (DN 7C) va fi închis circulației publice miercuri, 17 septembrie 2025, între orele 10:30 și 12:30.

Restricția vizează sectorul de drum cuprins între km 108+200 (zona Hotel Capra) și km 116+800 (ieșirea din pasaj către Lacul Bâlea).

Drumul va fi închis pentru filmarea unui eveniment automobilistic, informează ACE PARADE.

Recomandăm participanților la trafic să folosească rute alternative pe durata restricției și le mulțumim pentru înțelegere.

