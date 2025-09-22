Gândul, cel mai citit site din România. Locul 1 între publicațiile quality. Gândul Media Network conduce clasamentul în rândurile grupurilor de presă, la nivel național

Pe locurile următoare în Top s-au regăsit Digisport (cu 646.369 cititori unici) Libertatea (616.421 de cititori unici), Digi24 (616.032 de cititori unici), Adevarul (469.867 de cititori unici), Stirile ProTV (462.102 cititori unici), Hotnews (454.909 cititori unici).

Mai mult, Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 21 septembrie 2025, liderul absolut al internetului în România, iar site-ul GÂNDUL s-a plasat pe prima poziție în topul celor mai citite publicații online.

Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a obținut prima poziție, devansând DIGI România, Ringier, PRO TV sau Intact Media Group.

Site-urile din cadrul GÂNDUL NETWORK MEDIA (singurul din Top 3 companii de presă online cu capital 100% românesc) au înregistrat un total de 1.314.754 de cititori unici și a detronat toate celalte trusturi de presă online din România. Locul doi a fost ocupat de grupul DIGI România cu un total de 1.179.354 de utilizatori unici, iar podiumul a fost completat de grupul Ringier, cu 1.166.150 de cititori unici.