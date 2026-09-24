George Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan

George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR a postat un mesaj dur la adresa șefului statului, după ce acesta s-a pronunțat împotriva organizării alegerilor anticipate.

Simion susține și că președintele ar fi dat ”ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu”. Liderul AUR, George Simion, și-a reluat atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan și solicită suspendarea acestuia din funcție.

”Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni. Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu. Nicușor Dan trebuie suspendat!”, a scris George Simion.

Ce a spus Nicușor Dan despre alegerile anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că îşi doreşte să evite declanşarea de alegeri anticipate. ”Îmi doresc ca partidele să aibă disponibilitate de dialog și negociere, compromis unele cu altele, care nu au prea arătat-o până acum. Dar faptul că oamenii, românii îşi doresc, într-un procent așa de mare, ca situația politică să se rezolve, e o presiune suplimentară pe partide pentru în sfârșit a se înțelege asupra unei soluții. Nu vreau să ajungem, pentru că alegerile anticipate înseamnă patru, cinci, şase luni de haos, de /bannere/, dezbateri electorale, sondaje, certuri, evident, legitime între partide și nu cred că România are nevoie de asta acum”, a spus președintele României.

Nu este prima dată când liderul AUR solicită suspendarea lui Nicușor Dan. Formațiunea politică încearcă de mai multe luni să obțină sprijin parlamentar pentru declanșarea procedurii.