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Zelenski, replică dură pentru un corespondent rus la New York care l-a întrebat când vine la Moscova pentru negocieri de pace: „O să vin pe o rachetă”

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„Pe o rachetă.” Este răspunsul președintelui Volodimir Zelenski la întrebarea unui reporter propagandist rus despre momentul în care va ajunge la Moscova pentru negocierile cu Vladimir Putin.

În marja Adunării Generale a ONU de la New York, corespondentul VGTRK, Valentin Bogdanov, a încercat să-l întrebe pe Volodimir Zelenski când va vizita Moscova. Putin a spus că este singura condiție a Kremlinului pentru o întâlnire personală cu președintele Ucrainei.

Zelenski: „Pe o rachetă”

Conform unei înregistrări video difuzate de presă, un propagandist rus l-a filmat pe Zelenski în timp ce mergea pe stradă și vorbea cu alți jurnaliști în engleză.  Bogdanov i-a strigat în repetate rânduri în rusă:

„Vladimir Alexandrovici, când pleci la Moscova?”

Președintele ucrainean l-a ignorat inițial, dar în cele din urmă a răspuns pe un ton nonșalant: „O să vin călare pe o rachetă”, adăugând probabil o înjurătură. E greu de înțeles pe înregistrare, relatează Meduza.

Discursul lui Zelenski la ONU, critic la adresa imperialismului rus

Președintele ucrainean a avertizat că războiul ridicol și veșnic al Rusiei cu Ucraina ar putea să se răspândească în curând în alte părți ale Europei. Zelenski a făcut apel la creșterea presiunilor economice împotriva Moscovei penru a forța un acord de pace înainte ca luptele să intre într-o altă iarnă cu pierderi.

Zelenski a reamintit că războiul Rusiei afectează întreaga lume de patru ani, de la penuria de cereale și creșterea prețurilor carburanților la cursa înarmării cu dronele distrugătoare.

Zelenski: „Putin este pacientul zero”

Președintele ucrainean a raportat în discursul său că armata Rusiei a pierdut 248.964 de oameni pe câmpurile de bătălie din Ucraina, răniți grav sau uciși, între lunile ianuarie și august 2026.

Rusia n-a reușit să captureze decât 1.000 de km pătrați din teritoriul ucrainean, a spus Zelenski.

„Rusia este o țară care are deja 17 milioane de km pătrați, fără teritoriul ucrainean. Și pentru a adăuga încă 1.000 de km pătrați, Putin plătește cu viețile a 248 de militari pentru fiecare kilometru pătrat. Chiar și regiuniea Donețk nu-i este îndeajuns. Vrea să ne ia orașele Odesa, Harkiv, Dnipro și altele. Cineva de la Kremlin a postat o imagine în care scria că „trebuie cucerite”. Putin este pacientul zero, unul care a venit cu ideea că războiul trebuie răspândit. Și oriunde se răspândește, aduce doar durere, instabilitate, noi riscuri și noi crize. Cu cât acționează Putin mai liber, cu atât devine mai periculoasă lumea pentru toți. De aceea, pacientul zero trebuie oprit!”, a declarat liderul ucrainean.

Răspunsul Kremlinului

Dmitri Peskov a comentat răspunsul oferit de liderul regimului de la Kiev la o întrebare a jurnalistului Vesti, Valentin Bogdanov. Cu o zi înainte, liderul de la Kiev a declarat — în limba rusă — că va zbura la Moscova „cu o rachetă”.

„Zelenski nu a exclus posibilitatea de a veni la Moscova. Cel puțin, nu l-am auzit spunând asta”, a remarcat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, adăugând că liderul regimului de la Kiev „face multe declarații în această perioadă”.

Peskov a subliniat, de asemenea, că Rusia rămâne deschisă unui proces de pace privind Ucraina, însă poziția sa referitoare la încetarea focului nu s-a schimbat: „trebuie să se tindă spre pace, nu spre un armistițiu temporar”.

Sursa Video: Clash Report

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