Tarom are în prezent închiriată o aeronavă Airbus A 320 de la Hello Jets, companie care este cunoscută ca fiind „noul Blue Air”. Valoarea contractului este confidențială, potrivit reprezentanților Tarom, iar motivul oficial pentru care compania de stat a recurs la această variantă ar fi lipsa de aeronave. Pe de altă parte, cunoscutul pilot Cezar Osiceanu spune că Tarom a ajuns „o vacă de muls” pentru alte companii cu oameni care au conexiuni vechi în acest sistem.

Aproape cu un picior în groapă, având o situație financiară critică, Tarom își permite să ofere contracte de închiriere altor companii.

În prezent, între Tarom și Hello Jets (companie care a fost fondată de foștii acționari BlueAir) există un contract pentru închirierea unei aeronave.

Tarom: Valoarea contractului este confidențială

Într-un răspuns la solicitarea Gândul, reprezentanții Tarom spun că valoarea acestui contract este confidențială.

„Sunt cifre care țin efectiv de părți, dar vă asigurăm că Tarom nu închiriază peste prețul pieței”, spun reprezentanții companiei aeriene.

Pe de altă parte, cunoscutul pilot Cezar Osiceanu, care a activat multă vreme la Tarom, este de părere că societatea aeriană de stat a ajuns o vacă de muls pentru alte companii.

„Aici este vorba de un contract cu oamenii de la Blue Air, companie care s-a reinventat în acest Hello Jets. Este un contract cu o valoare ascunsă. Chiar dacă Tarom este o companie de stat, ei se ascund în spatele unor prevederi comerciale. Dar Tarom este în continuare o vacă de muls”, a declarat pentru Gândul Cezar Osiceanu.

„Contractul este valabil până la finalul lunii septembrie, dar ne vom gândi dacă îl vom prelungi”

Reprezentanții Tarom au precizat pentru Gândul care este raționamentul comercial pentru care se închiriază aeronave de la alte companii.

„Este vorba de o aeronavă închiriată de la Hello Jets pe care o operăm cu propriul nostru echipaj. Contractul este valabil până la finalul lunii septembrie, dar ne vom gândi dacă îl vom prelungi. Sunt două situații în care Tarom recurge la închirierea de aeronave pe perioade determinate. Pe timpul verii crește capacitatea de transport și trebuie să operăm cu mai multe aeronave pe care le avem în flotă. Mai este situația în care mai multe aeronave din flota proprie intră în procedură de mentenanță și întreținere la sol”, au explicat pentru Gândul reprezentanții Tarom.

Hello Jets, profit de peste 37 de milioane de lei în 2025

Revenind la Hello Jets, această companie a fost înființată în 2021 de către Cristian Teodor Rada, adică fostul proprietar al Blue Air.

La rândul ei, Blue Air a fost implicată într-un uriaș scandal, după ce în august 2020, pe fondul restricțiilor de mobilitate impuse din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul condus de Ludovic Orban a aprobat o Ordonanță de urgență prin care acorda un ajutor de stat de 300,7 milioane de lei sub forma unor garanții la un credit luat de Blue Air de la Eximbank, bancă în care principalul acționar este Ministerul Finanțelor.

În ceea ce privește rezultatele financiare ale Hello Jets, în 2022 compania înregistra o cifră de afaceri de peste 18 milioane de lei, ajungând în 2025 la o cifră de peste 487 de milioane de lei și un profit de 35,7 milioane de lei, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor.

În prezent, Hello Jets figurează ca fiind deținută de Sergiu Ioan Emil Ioanovici și Daniel Pârlici, acesta din urmă fiind acționar majoritar, cu 51%. Directorul general al companiei este Tudor Constantinescu, fost acționar la Blue Air.