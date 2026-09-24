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Ministrul Apărării din Israel, atac dur la adresa președintelui Turciei: „Este un sultan de carton”. Motivul care a declanșat disputa dintre cei doi

Ministrul Apărării din Israel, atac dur la adresa președintelui Turciei: „Este un sultan de carton”. Motivul care a declanșat disputa dintre cei doi
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Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, l-a etichetat drept „sultan de carton” pe președintele turc Recep Erdogan ca replică la acuzațiile lansate de acesta în discursul de la Adunarea Generală a ONU.

Declarația oficialului israelian vine în contextul în care Erdogan a acuzat Israelul la ONU că ar fi creat în Gaza „cel mai inuman și rușinos lagăr de concentrare al timpului nostru”.

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Israel Katz l-a acuzat pe Erdogan pe rețeaua de socializare X că „îmbrățișează și finanțează criminalii și violatorii din Hamas” în timp ce acuză Israelul care acționează în legitimă apărare. Ministrul israelian a adăugat că președintele Turciei știe doar să vorbească despre „refacerea Imperiului Otoman”, însă atunci când trebuie să acționeze în mod real este doar un „sultan de carton”.

„Acest om, care îi îmbrățișează și îi finanțează pe criminalii și violatorii din Hamas, acuză Israelul, care se apără împotriva acestei organizații teroriste. Erdoğan se pricepe la discursuri și la visul de a reconstrui Imperiul Otoman. Însă, când vine vorba de acțiune, se dovedește a fi un sultan de carton”, spune Israel Katz.

Katz a ironizat angajamentele externe ale liderului turc, susținând că, deși acesta a semnat „Acordul de la Mecca”, un format de apărare care reunește Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, nu a intervenit în conflictul dintre Riad și rebelii houthi din Yemen.

„Până în ziua de azi, nu a ripostat la rachetele lansate de Iran asupra teritoriului turc. Acum a semnat «Acordul de la Mecca» pentru a apăra Arabia Saudită. Dar, când rebelii Houthi au lansat rachete spre Mecca și a venit momentul să-și onoreze angajamentul, a dispărut”, a precizat Katz pe X.

„Îi sugerez să nu se mai amestece în treburile Israelului. Israelul este puternic și știe să se apere. Noi nu suntem kurzii sau oamenii lipsiți de apărare pe care el continuă să-i oprime în Turcia și astăzi”, a continuat ministrul apărării israelian în postarea sa pe pagina de socializare.

Israel Katz, ministrul Apărării din Israel

Relația dintre Turcia și Israel, în special dintre ministrul apărării Israel Katz și Recep Erdogan, este extrem de tensionată. În luna august, Katz l-a acuzat public că atrage Turcia în „aventuri periculoase în Siria”, după o serie de atacuri israeliene în regiune.

Israel Katz este un membru al partidului de guvernământ Likud, condus de Benjamin Netanyahu, și este recunoscut în politica israeliană pentru stilul său extrem de direct, tăios și agresiv în diplomație și comunicare publică. Până să preia portofoliul Apărării, Katz a deținut numeroase funcții cheie în cabinetele lui Netanyahu, inclusiv pe cea de ministru al afacerilor externe, ministru al finanțelor, al transporturilor și al energiei.

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