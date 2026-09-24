Grupul francez Orange, liderul pieței locale de telecomunicații cu peste 11 milioane de clienți, a confirmat o măsură extremă în România, la nivelul resurselor umane. Astfel, într-un mesaj oficial transmis angajaților de CEO-ul companiei, urmează un val de plecări voluntare (prin acordul părților) și de pensionări anticipate.

CEO-ul companiei, Julien Ducarroz, a transmis deja un mesaj intern către toți angajații din România ai companiei, scrie Profit.ro. În mesaj său, oficialul avertizează că vor fi măsuri administrative suplimentare „mult mai rigide și poate chiar neatractive” dacă aceste măsuri voluntare nu vor avea rezultatele așteptate.

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Surse din interior: Dacă măsurile nu dau roade, se trece la pasul doi

Mai mulți angajați ai Orange România au confirmat ieri pentru sursa citată că au primit mesajul de mai jos, arătând că „și anul trecut a fost la fel”.

„Este vorba de pensionări anticipate și plecări voluntare cu salarii compensatorii. În general, dacă aceste măsuri nu dau roade, se trece la pasul doi: concedieri și restructurări de posturi și departamente”, afirmă o sursă sub protecția anonimatului.

Mesajul oficial al companiei

Orange a confirmat oficial informația pentru sursa citată, cu următorul mesaj: „Orange România a anunțat un program de plecări voluntare în rândul angajaților, prin acordul părților. În contextul transformărilor din piața telecomunicațiilor, ne adaptăm permanent modul de organizare și operațiunile, pentru a ne menține competitivitatea și capacitatea de a investi în servicii și în experiența oferită clienților.

Nu este o decizie pe care compania o ia cu ușurință și ne dorim să oferim variante avantajoase celor care aleg să participe în acest program. Anunțul a fost făcut în avans, iar condițiile și beneficiile oferite fiecărei persoane în parte depind de situația specifică fiecărui angajat. Acordăm prioritate dialogului direct cu angajații și comunicării transparente a tuturor informațiilor relevante în cadrul companiei”.

Rezultate excepționale ale filialei locale

Orange România are în prezent circa 3.931 de angajați, conform ultimelor date, aferente anului 2025. Compania a realizat în primele 6 luni din 2026 o cifră de afaceri consolidată de 690 milioane de euro, punctând o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului precedent. Orange oferă servicii mobile pentru 9 milioane de clienți, internet fix în bandă largă pentru peste 1 milion de clienți și servicii de televiziune prin cablu și satelit pentru aproximativ 1 milion de clienți.

Divizia Orange Business a înregistrat în primul semestru al anului o creștere de peste 20% a veniturilor din servicii și echipamente IT&C. Securitatea cibernetică rămâne unul dintre cele mai prolifice segmente de business, cu venituri în creștere de peste 50%, pe fondul cererii accelerate pentru protecție digitală a organizațiilor. Și SCUT își consolidează prezența pe piață. Serviciile oferite de noua companie protejau 2.800 de dispozitive pentru peste 125 clienți la finalul lunii iunie, investigând peste 8.500 de incidente.