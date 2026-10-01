Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor

Cu o lungime de aproape 6 kilometri, noua variantă ocolitoare a orașului este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN 1 și reducerii presiunii asupra circulației prin localitate. Traseul ocolește orașul prin vest și se conectează la DN 1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj cu o lungime de aproape 400 de metri peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov, un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulației pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană.

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Lucrările pentru realizarea acestui obiectiv au început în noiembrie 2023, în timpul ministrului Transporturilor de la acel moment, Sorin Grindeanu. Proiectul Centurii Comarnic a fost inițiat de Consiliul Județean Prahova și a fost finanțat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operațional Transporturi 2021-2027. Licitația pentru acest obiectiv de investiții a fost câștigată de asocierea SC Frasinul SRL (lider) – SC Artehnis SRL, la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

Varianta ocolitoare, a orașului Comarnic, 6 km

Varianta de ocolire are o lungime de 6 km și va contribui la degrevarea traficului de pe DN1, accesându-l prin intersecțiile cu DN1, unde sunt prevăzute două sensuri giratorii, prin partea de vest a orașului.

Acest proiect este complementar viitoarei autostrăzi A3 Ploiești – Comarnic – Brașov care va avea un nod rutier în zona Comarnic-Breaza.

Principalele lucrări executate:

6 km de drum cu două benzi de circulație cu o platformă între 9,5 și 10 m

Realizarea unui pasaj-pod în lungime de 380m peste râul Prahova și calea ferată Ploiești–Brașov

Construcția a trei poduri noi

Amenajarea de sensuri giratorii la intersecțiile cu DN1

Două parcări de scurtă durată, câte una pentru fiecare direcție de mers

Valoarea totală a proiectului : 470.068.494,45 lei iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

„Suntem pe drumul cel bun, se fac marcajele și se realizează casetele pentru consolele pe care sunt montate marcajele. Ca urmare a unui aviz de siguranță rutieră, consolele au fost modificate. Până pe 20 septembrie, vor ajunge pe centură și vor fi instalate. Centura va fi deschisă până la sfârșitul lunii, după data de 20 septembrie” a anunțat la începutul lui septembrie președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, potrivit profit.ro.

Recent a fost aprobată și documentația actualizată aferentă șoselei de centură a stațiunilor Azuga și Bușteni de pe Valea Prahovei.