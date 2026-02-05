Prima pagină » Comunicate de presă » Hidroelectrica revine pe prima poziție în topul capitalizării pe BVB, cu o valoare de piata de 62,4 mld. RON

Hidroelectrica revine pe prima poziție în topul capitalizării pe BVB, cu o valoare de piata de 62,4 mld. RON

05 feb. 2026, 18:16, Comunicate de presă
Hidroelectrica revine pe prima poziție în topul capitalizării pe BVB, cu o valoare de piata de 62,4 mld. RON

Astăzi, 5 februarie 2026 – Hidroelectrica S.A. a revenit astăzi pe prima poziție în clasamentul companiilor listate la Bursa de Valori București, din perspectiva capitalizării bursiere, confirmând încrederea investitorilor în performanța și strategia de dezvoltare a companiei.

În cadrul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a înregistrat o apreciere de aproximativ 14% față de luna septembrie 2025. Această evoluție pozitivă s-a reflectat direct în capitalizarea bursieră a companiei, care a crescut cu aproximativ 7,7 miliarde lei, de la 54,7 miliarde lei la 62,4 miliarde lei.

Ca urmare, Hidroelectrica a revenit pe poziția I în topul capitalizării bursiere, consolidându-și statutul de cea mai mare companie românească listată la bursă.

Totodată, din perspectiva randamentului total al prețului acțiunii, ajustat cu dividendele distribuite, evoluția companiei a fost semnificativă. La data de 1 septembrie 2025, randamentul total era de aproximativ 39%, iar la data de 5 februarie 2026, în timpul ședinței de tranzacționare, acesta a atins un nivel de aproximativ 56%.

Performanța bursieră a fost susținută și de atingerea unui maxim istoric al prețului acțiunii, înregistrat în data de 28 ianuarie 2026, la nivelul de 142 lei/acțiune. Acest prag a corespuns unei valori de piață de 63,8 miliarde lei, reprezentând o creștere de aproximativ 17% față de septembrie 2025.

„De la preluarea mandatului de CEO în septembrie 2025, am avut ca prioritate accelerarea programului de investiții al Hidroelectrica, dezvoltarea de noi capacități de producție și stocare și valorificarea parteneriatelor strategice. Revenirea companiei pe prima poziție în clasamentul capitalizării bursiere confirmă încrederea investitorilor în direcția noastră de dezvoltare, în proiectele majore aflate în derulare, precum și în programele de hibridizare hidro-solar și stocare.

Continuăm să investim responsabil în modernizarea infrastructurii, în extinderea capacităților regenerabile și în soluții inovatoare, pentru a asigura creștere sustenabilă, securitate energetică și valoare pe termen lung pentru acționari și pentru economia României” – a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Rezultatele înregistrate confirmă soliditatea financiară a companiei, atractivitatea acțiunii Hidroelectrica pentru investitori, precum și capacitatea acesteia de a genera valoare sustenabilă pentru acționari, într-un context economic și energetic complex.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională și la atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilita de politicile UE, transmite Biroul de presa al Hidroelectrica SA.

Recomandarea video

Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
O celebră vilă a lui Nicolae Ceauşescu revine în patrimoniul public, după ce afaceristul Ovidiu Tender a fost expropriat
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Interiorul magnetic ascuns al Soarelui, cartografiat în premieră folosind date din ultimii 30 de ani
PACE ÎN UCRAINA Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
18:43
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
SCANDAL Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”
18:35
Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”
EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
CONTROVERSĂ După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
18:04
După valul de taxe, mai apare una. Ce este taxa pe ploaie și cine trebuie să o plătească 
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
CONTROVERSĂ Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria
17:48
Operată de cancer, însă ea era sănătoasă tun. Ce a pățit o femeie din Austria

Cele mai noi

Trimite acest link pe