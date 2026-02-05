Prima pagină » Actualitate » Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”

05 feb. 2026, 20:15, Actualitate
Judecătorul Dacian Dragoș, aflat la un pas de suspendare, a ieșit pentru prima dată la TV și a comentat controversele legate de lipsa de experiență necesară pentru această funcție. El susține că vechimea sa în funcție este mai mare decât cere legea. 

”Am mai mult de 18 ani, peste 23 de ani numai la Babeș-Bolyai. CV-ul meu a fost citit selectiv. Faptul că sunt la școala doctorală a UBB din 2013–2014, că am cursuri și doctoranzi în tutelă. Nu văd cum poți să ignori astfel de lucruri, având în vedere că este vorba de o activitate juridică.

Am vechime mai mare decât cere legea”, a declarat Dacian Dragoș, la Antena 3 CNN.

Dacian Dragoș este la un pas de a fi suspendat din funcție, iar asta este o măsură fără precedent în ultimii 40 de ani în țara noastră. În cursul săptămânii viitoare el urmează să afle dacă mai poate sau nu să facă parte din Curtea Constituțională a României. Instanța are două decizii, una de suspendare a decretului prezidențial prin care a fost numit, iar cealaltă de anulare a acestui decret.  

El a fost numit în funcție de către Nicușor Dan, înainte de numire el a fost profesor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.  

Dacian Cosmin Dragoş a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roşia Montană şi în alte litigii arbitrale. În perioadele 2016-2017 şi 2020-2023 a fost preşedintele Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării. 

A fost coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011). 

El a fost și membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009). 

Publicațiile sale includ 2 volume internaționale editate, 7 capitole în volume internaționale, 5 cărți de autor și 4 în colaborare, peste 30 de lucrări în publicații de specialitate. 

