Scenariu de război: Riposta NATO ar putea fi lentă în cazul unui atac al Rusiei asupra Lituaniei

Cel mai recent scenariu de război sugerează că NATO ar putea fi „periculos” de lent și divizat în cazul în care Rusia ar ataca un stat membru al alianței, precum Lituania sau alte state baltice. Rusia s-ar putea folosi de tactici de război hibrid în „zonele gri”, folosind pretexte „umanitare”.

În acest scenariu, o Americă condusă de ezitantul președinte Trump cu tendințe spre izolaționism, o Germanie condusă de indecisul cancelar Merz și precauția aliaților europeni i-ar putea ușura câștigurile Rusiei dobândite pe câmpul de luptă. Putin ar putea acapara enorm de mult teritoriu cu forțe mici în câteva zile, este semnalul de alarmă tras de The Wall Street Journal.

„O invazie sau o incursiune rusească în țările membre NATO și UE a devenit tot mai probabilă din cauza tensiunilor dintre Europa și Donald Trump pe tema Groenlandei, precum și în alte chestiuni care țin de Ucraina și războiul tarifelor vamale, spun lideri europeni”, scrie publicația.

Rusia este deja într-o cursă a înarmării cu NATO

Rusia deja a trecut pe economia pe timp de război după ce și-a investit resursele naționale pe programul de reînarmare și recrutarea militară, ceea ce indică că Kremlinul are planuri să cucerească și alte teritorii în afară de Ucraina. Majoritatea politicienilor europeni, care au crezut în prognosticul dat de guvernul de la Berlin, au estimat că Rusia nu va reprezenta o amenințare directă la NATO până în 2029. Acum, majoritatea se tem că pericolul ca Rusia să atace NATO este mult mai mare și este posibil să se întâmple chiar mai curând.

„Evaluările noastre ne arată că Rusia va fi capabilă să transfere trupe mari într-in singur an. Am văzut deja că și-au crescut stocurile strategice și că își extind prezența și activele până la frontierele NATO”, a spus ministrul olandez al Apărărăii Ruben Brekelmans într-un interviu.

Putin vrea să refacă Imperiul Rus

Putin și-a exprimat demult dorința de a readuce gloria de altădată a Imperiului Rus și regretul privind destrămarea Uniunii Sovietice. Statele baltice, precum Lituania, Letonia și Estonia, ar deveni primele ținte. Acestea nu doar că au populații minoritare de etnie rusă la nivel considerabil în regiunile estice, dar au făcut parte din vechiul Imperiu Rus.

Toate aceste trei țări sunt membre NATO și UE de 20 de ani. Istoric, teritoriile de azi ale Republicii Moldova, Finlandei și României au făcut parte din Imperiul Rus în secolul al 19-lea. Însă, Principatele Moldovei și ale Țării Românești au fost protectorate ale Rusiei între 1829 (Tratatul de la Adrianopol) și 1856 (Congresul de la Paris), perioadă în care Țara Românească a fost ocupată militar după introducerea Regulamentului Organic între 1831 și 1832, ceea ce a dus la consolidarea influenței rusești și a înlocuit suzeranitata otomană cu tutela politică și administrativă a Imperiului Rus.

„Anxietatea este foarte vizibilă în țara mea, în acest moment, dar în același timp, ne pregătim pe cont propriu”, a spus consilierul de securitate națională Deividas Matulionis.

Lituania se așteaptă ca SUA și alte țări NATO să-i sară în jautor, dar a adăugat că forța trupelor lituaniene nu ar trebui să fie subestimată.

„Ne vom lupta ca mult ca niciodată, chiar înainte să sosească întăririle”, a spus acesta.

Militarii NATO se tem de ce ar putea face Rusia în Suedia, Finlanda, insulele daneze din Marea Baltică, părți ale Poloniei, nordul Norvegiei și Finlandei, precum și asupra infrastructurii strategice, fiind vizat chiar și portul olandez Rotterdam. Germania pare indecisă, iar Polonia, deși se mobilizează de câțiva ani, nu a trimis trupe la frontiera cu Lituania nici acum.

„Apărarea reciprocă depinde nu doar de capabilităile noastre, dar și de ce crede inamicul despre voința noastră, iar în jocul de război, Rusia știe că Germania va ezita. Este suficient pentru a câștiga”, a spus analistul militar austriac Franz-Stefan Gady.

Ministrul olandez al Apărării Brekelmans a spus că există o „zonă gri” între Rusia și flancul de est al NATO.

„Și pe măsură ce Rusia face pași suplimentari, zona gri devine tot mai întunecată. În cele din urmă, depinde de aliații NATO și toți cei 31 aliați ai NATO vor decide când linia roșie a Articolului 5 a fost traversată. Rusia știe asta și știm că va încerca să facă presiuni”.

