Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă

De la spații de locuit luminoase și deschise, până la băi și dormitoare cu puțină lumină și umiditate ridicată, fiecare cameră din casă creează condiții diferite pentru plantele de apartament. Alegerea plantelor care se potrivesc mediului înconjurător le va face „mai sănătoase, mai durabile și mult mai ușor de îngrijit”, potrivit unui expert, citat de Express.

De exemplu, suculentele adoră lumina directă, în timp ce plantele șarpe și plantele rugăciune pot supraviețui în condiții de iluminare mai slabă.

Emma Fell, șefa departamentului de horticultură de la Hillier Garden Centres, a împărtășit trei plante de apartament fiabile și locurile în care acestea se dezvoltă cel mai bine în casă. Experta a împărtășit, de asemenea, sfaturi simple pentru a le menține în cea mai bună formă.

Monstera – Planta de brânză elvețiană

Expertul a spus: „Dacă doriți să faceți o impresie deosebită într-o sufragerie sau într-un spațiu open-space, Monstera (plantă de brânză elvețiană) este o alegere genială.

„Frunzele sale mari și lucioase adaugă instantaneu impact și creează o atmosferă relaxantă, de junglă în interior. Monstera se bucură de lumină puternică, indirectă și de un loc cald, ferit de lumina puternică a soarelui, care poate pârji frunzele.”

Udați când stratul superior de compost se simte uscat și fertilizați în timpul primăverii și verii pentru a susține o creștere sănătoasă. Atunci când planta beneficiază de condițiile potrivite, este o „plantă plină de satisfacții” care poate deveni rapid o impresie deosebită.

„Frunzele lor verticale și arhitecturale se potrivesc spațiilor mai mici, în timp ce creșterea lor lentă înseamnă că nu își vor depăși prea repede locul. Lăsați compostul să se usuce între udări, deoarece preferă condiții mai uscate și sunt mult mai mulțumite cu puțină neglijență decât prea multă atenție.”

Sansevieria – plantă șarpe

Plantele șarpe sunt ideale dacă doriți verdeață în casa dvs. fără prea multă întreținere. Expertul a spus: „Sunt incredibil de rezistente și se potrivesc oriunde, de la camere luminoase la zone mai puțin luminoase, ceea ce le face perfecte pentru birouri de acasă, holuri sau dormitoare.”

„Frunzele lor verticale și arhitecturale se potrivesc spațiilor mai mici, în timp ce creșterea lor lentă înseamnă că nu își vor depăși prea repede locul. Lăsați compostul să se usuce între udări, deoarece preferă condiții mai uscate și sunt mult mai mulțumite cu puțină neglijență decât prea multă atenție.”

Spathiphyllum – Crinul păcii

Crinii păcii sunt plante de apartament superbe și sunt ideale pentru dormitor și baie, potrivit expertului. Acest lucru se datorează faptului că aceste camere sunt în mod natural mai umede.

Emma a remarcat: „Florile lor albe elegante și frunzele verde închis aduc o senzație de calm și prospețime unui spațiu. Se descurcă bine cu niveluri mai scăzute de lumină, deși vor înflori cel mai bine în locuri mai luminoase, ferite de soarele direct. Păstrați compostul ușor umed și îndepărtați florile ofilite pentru a menține aspectul îngrijit al plantei.”

Crinii păcii sunt foarte buni la a te anunța când au nevoie de udare, potrivit expertului, deoarece se vor ofili ușor.

Emma a continuat: „Alegerea plantelor de apartament care se potrivesc fiecărei camere le face mai ușor de îngrijit și mai predispuse să prospere. Cu amplasarea corectă și puțină atenție regulată, plantele de apartament pot aduce o frumusețe durabilă și o atmosferă calmă și primitoare în casa ta”.

