Prima pagină » Actualitate » Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”

Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”

05 feb. 2026, 20:47, Actualitate
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”

Invitat la Antean 3 CNN, judecătorul Dacian Dragoș a povestit cum a fost numit în funcție de președintele Nicușor Dan. Acesta a dezvăluit că șeful statului i-a comunicat că se pot sfătui pe viitor, dacă va fi cazul, însă nu a explicat clar pe ce teme i-ar fi transmis liderul țării că îi poate sta la dispoziție. 

Au fost mai multe CV-uri la Președinție, din zona academică și a practicienilor dreptului, și s-a ajuns la o triere. A fost o decizie a domnului președinte, pe care nu îl cunoșteam. A avut o convorbire cu cei de pe lista scurtă, am trecut prin CV-ul și realizările fiecăruia și am discutat despre cum vedem profesia și restul, într-o discuție normală. Ulterior, m-a informat că este alegerea dânsului să mă numească pe mine.

Nu am depus CV-ul, a fost o alegere a președintelui.

M-a întrebat de ce la Babeș-Bolyai există o cultură organizațională mai orientată pe calitate și care sunt „secretele”. I-am spus că vin de la conducere.

Nu mi-a dat vreun sfat. Mi-a spus că speră să fac treabă bună, că are încredere și că, dacă am nevoie vreodată să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție. Dar, de atunci, nu a mai discutat cu mine, nu a intervenit, nu am mai discutat nimic, a declarat Dacian Dragoș, la Antena 3 CNN.

Dacian Dragoș, pus în funcție de Nicușor Dan

Dacian Dragoș este la un pas de a fi suspendat din funcție, iar asta este o măsură fără precedent în ultimii 40 de ani în țara noastră. În cursul săptămânii viitoare el urmează să afle dacă mai poate sau nu să facă parte din Curtea Constituțională a României. Instanța are două decizii, una de suspendare a decretului prezidențial prin care a fost numit, iar cealaltă de anulare a acestui decret.  

El a fost numit în funcție de către Nicușor Dan, înainte de numire el a fost profesor la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.  

Dragoş a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roşia Montană şi în alte litigii arbitrale. În perioadele 2016-2017 şi 2020-2023 a fost preşedintele Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării.  A fost coordonator științific al Comisiei de elaborare a Codului de procedură administrativă al României (2006-2008) și Expert în cadrul Comisiei de elaborare a Codului administrativ (2010-2011).

El a fost și membru al Comisiei Prezidențiale de Analiză a Sistemului Constituțional Românesc (2008-2009).  Publicațiile sale includ 2 volume internaționale editate, 7 capitole în volume internaționale, 5 cărți de autor și 4 în colaborare, peste 30 de lucrări în publicații de specialitate. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
19:39
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
CONTROVERSĂ Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
19:22
Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
EXCLUSIV De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
19:19
De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
TRAGEDIE Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
19:12
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00
19:05
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe