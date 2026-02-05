Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a scăpat în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”

Invitat la Antean 3 CNN, judecătorul Dacian Dragoș a povestit cum a fost numit în funcție de președintele Nicușor Dan. Acesta a dezvăluit că șeful statului i-a comunicat că se pot sfătui pe viitor, dacă va fi cazul, însă nu a explicat clar pe ce teme i-ar fi transmis liderul țării că îi poate sta la dispoziție.

”Au fost mai multe CV-uri la Președinție, din zona academică și a practicienilor dreptului, și s-a ajuns la o triere. A fost o decizie a domnului președinte, pe care nu îl cunoșteam. A avut o convorbire cu cei de pe lista scurtă, am trecut prin CV-ul și realizările fiecăruia și am discutat despre cum vedem profesia și restul, într-o discuție normală. Ulterior, m-a informat că este alegerea dânsului să mă numească pe mine.

Nu am depus CV-ul, a fost o alegere a președintelui.

M-a întrebat de ce la Babeș-Bolyai există o cultură organizațională mai orientată pe calitate și care sunt „secretele”. I-am spus că vin de la conducere.