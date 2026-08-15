Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins

Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei. A ales, pentru al doilea an consecutiv, să meargă la mănăstire. La ce lăcaș de cult a fost surprins

Sursa: Știri pe surse
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov. Nicușor Dan a ales astfel să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aproape de locurile natale, potrivit imaginilor obținute de România TV. Mănăstirea Dejani se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut președintele.

Vezi galeria foto
6 poze

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la Mănăstirea Dejani | Foto: captură România TV

Absența de la Constanța a atras atenția și prin faptul că este al doilea an la rând în care Nicușor Dan nu participă personal la manifestările dedicate Zilei Marinei.

Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la Constanța

La ceremoniile de la malul mării, Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca. Acesta a prezentat mesajul pregătit de șeful statului pentru marinarii militari și civili.

Deși nu a mers la ceremoniile de la Constanța, Nicușor Dan a transmis prin mesagerul lui despre importanța Mării Negre pentru siguranța României. Președintele a explicat că zona a devenit mult mai importantă în ultimii ani, mai ales din cauza războiului din Ucraina și a riscurilor de securitate care au crescut în apropierea granițelor țării.

„În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a susținut că România are un rol important în apărarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În același timp, țara trebuie să contribuie la protejarea rutelor de navigație și la stabilitatea unei regiuni în care riscurile militare și amenințările de tip hibrid au devenit tot mai prezente.

Președintele cere continuarea investițiilor în Forțele Navale

Un alt punct al mesajului transmis de Nicușor Dan a vizat modernizarea Forțelor Navale Române. Șeful statului a susținut că investițiile în apărare trebuie continuate, indiferent de schimbările politice sau de componența Guvernului.

Printre prioritățile menționate se numără înnoirea flotei, dezvoltarea capacităților de deminare și îmbunătățirea sistemelor prin care România își poate supraveghea zona maritimă. Tot aici intră și protecția infrastructurii aflate în Marea Neagră, care a devenit tot mai importantă din punct de vedere economic și strategic.

„O armată modernă se construiește prin continuitate, iar aceasta este responsabilitatea instituțiilor statului, indiferent de configurația politică a momentului”, a fost mesajul transmis de președinte.

În viziunea sa, investițiile în tehnică militară și în capabilități navale nu reprezintă doar o problemă a Armatei, ci fac parte dintr-un efort mai amplu prin care România trebuie să își consolideze poziția într-o zonă aflată în imediata apropiere a unui conflict militar.

Portul Constanța și Marea Neagră, văzute drept puncte-cheie pentru economie și securitate

Mesajul prezidențial nu s-a limitat la componenta militară. Nicușor Dan a vorbit și despre importanța economică a Mării Negre și a Portului Constanța.

Șeful statului a inclus Portul Constanța printre infrastructurile strategice ale României, alături de Dunăre, industria navală, rețelele logistice și resursele energetice. Aceste elemente pot avea, în opinia sa, un rol important atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică.

„Marea Neagră înseamnă mai mult decât securitate. Înseamnă comerț, energie, conectivitate”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele consideră că poziția geografică a României poate deveni un avantaj economic major. Portul Constanța, accesul la Dunăre și proiectele energetice din regiune pot transforma zona Mării Negre într-un punct de interes tot mai mare pentru comerț și investiții.

Peste 3.500 de militari au participat la manifestările de la Constanța

În timp ce Nicușor Dan se afla la mănăstire, la Constanța au avut loc ceremoniile tradiționale de Ziua Marinei Române. La evenimente au participat peste 3.500 de militari români și străini. În program au fost incluse peste 50 de nave și ambarcațiuni, precum și 15 aeronave.

Printre oficialii prezenți la Constanța s-a numărat și premierul interimar Ilie Bolojan. La manifestări au participat, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor din sistemul de apărare și ai autorităților locale.

Și în 2025 Nicușor Dan a preferat o mănăstire din apropierea Făgărașului

Alegerea făcută în acest an nu este una fără precedent. Și pe 15 august 2025, Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei organizate la Constanța. Atunci, președintele a mers împreună cu familia la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, situată tot în apropierea Făgărașului.

În 2025, Administrația Prezidențială a fost reprezentată la Constanța de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Nicușor Dan explica la acel moment că alegerea Mănăstirii Sâmbăta de Sus avea o semnificație personală pentru el. Șeful statului povestea că mergea în acel loc încă din copilărie, alături de părinți.

„Aici, la mănăstire, veneam cu părinții, copilărind aici. Am ales să vin aici”, declara Nicușor Dan în august 2025.

Bolojan a fost huiduit de oameni la Constanța

Deși Nicușor a ales și anul acesta să meargă la mănăstire, premierul demis nu a lipsit de la ceremonie. Ilie Bolojan a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, după ce a susținut discursul la Constanța, de Ziua Marinei Române, unde a fost huiduit de oamenii din mulțime. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Bolojan a precizat că a fost la Constanța, din respect pentru Marina Română și pentru toți cei care, prin curajul și profesionalismul lor, veghează la siguranța României.

Comentarii 3

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
22:34
Dragoș Pîslaru nu vede nicio problemă în cazul întâlnirii dintre Bolojan și șefa CCR. Ministrul cere Curții să nu mai amâne deciziile care vizează jaloanele din PNRR
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
21:09
Oana Gheorghiu, un nou ultimatum pentru 650 de primării să se înscrie pe ghișeul.ro: „Mai sunt exact 10 zile”
REACȚIE Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
20:20
Diana Buzoianu convoacă de urgență conducerea Romsilva după contractele de 28 de milioane de lei atribuite fără publicare
REACȚIE Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
19:54
Patrick André de Hillerin îl ironizează pe Miruță: „Super eroul nostru, Dinel Centimetro, a avut o săptămână proastă”
REACȚIE Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
17:55
Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
FLASH NEWS Reorganizarea Ministerului Economiei intră în transparență decizională. Posturile de conducere se reduc cu 40%. Darău: Fără concedieri în prima etapă
16:47
Reorganizarea Ministerului Economiei intră în transparență decizională. Posturile de conducere se reduc cu 40%. Darău: Fără concedieri în prima etapă
Mediafax
Vestea serii pentru șoferi: motorina se ieftinește de la miezul nopții
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Cancan.ro
Alertă seismică în România! Un nou cutremur a fost înregistrat în Vrancea
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Care sunt șansele ca R. Moldova să renunțe la independență pentru a intra în UE. Scenariul unirii cu România, analizat de presa internațională
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Cancan.ro
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Afecțiuni medicale din cauza cărora șoferii pot ajunge la închisoare. Problema e tratamentul, nu boala
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O absență colosală: cine lipsește din poveștile pentru copii scrise de AI?
CONTROVERSĂ Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
22:51
Aliații SUA din Orientul Mijlociu devin tot mai frustrați de politica americană față de Iran, pe care o văd ca fiind inconsecventă și ineficientă
SPORT David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
22:03
David Popovici a vorbit despre mentalitatea care l-a împins spre performanță. „Refuzam ideea că cineva poate fi mai bun decât mine”
FLASH NEWS O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
21:55
O familie a fost salvată după ce a plutit 16 ore pe un jet ski în largul Thailandei
INEDIT Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
21:49
Cutii peste cutii de McDonald’s! Dieta lui Donald Trump când călătorește, dezvăluită de Robert F. Kennedy Jr. De ce se teme președintele SUA
SCANDAL Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
21:23
Incidente înainte de Rapid-Dinamo, la metrou Basarab. Jandarmii au intervenit după un conflict între suporteri
RĂZBOI Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim
21:01
Portul Mocha din Yemen a fost închis complet după ce rebelii Houthi l-au distrus cu rachete balistice. Care este importanța acestui nod maritim

Cele mai noi

Trimite acest link pe