Președintele României, Nicușor Dan, nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Șeful statului s-a aflat în schimb la Mănăstirea Dejani, din județul Brașov. Nicușor Dan a ales astfel să petreacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului aproape de locurile natale, potrivit imaginilor obținute de România TV. Mănăstirea Dejani se află la aproximativ 14 kilometri de municipiul Făgăraș, orașul în care s-a născut președintele.

Absența de la Constanța a atras atenția și prin faptul că este al doilea an la rând în care Nicușor Dan nu participă personal la manifestările dedicate Zilei Marinei.

Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la Constanța

La ceremoniile de la malul mării, Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul prezidențial Marius-Gabriel Lazurca. Acesta a prezentat mesajul pregătit de șeful statului pentru marinarii militari și civili.

Deși nu a mers la ceremoniile de la Constanța, Nicușor Dan a transmis prin mesagerul lui despre importanța Mării Negre pentru siguranța României. Președintele a explicat că zona a devenit mult mai importantă în ultimii ani, mai ales din cauza războiului din Ucraina și a riscurilor de securitate care au crescut în apropierea granițelor țării.

„În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a susținut că România are un rol important în apărarea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice. În același timp, țara trebuie să contribuie la protejarea rutelor de navigație și la stabilitatea unei regiuni în care riscurile militare și amenințările de tip hibrid au devenit tot mai prezente.

Președintele cere continuarea investițiilor în Forțele Navale

Un alt punct al mesajului transmis de Nicușor Dan a vizat modernizarea Forțelor Navale Române. Șeful statului a susținut că investițiile în apărare trebuie continuate, indiferent de schimbările politice sau de componența Guvernului.

Printre prioritățile menționate se numără înnoirea flotei, dezvoltarea capacităților de deminare și îmbunătățirea sistemelor prin care România își poate supraveghea zona maritimă. Tot aici intră și protecția infrastructurii aflate în Marea Neagră, care a devenit tot mai importantă din punct de vedere economic și strategic.

„O armată modernă se construiește prin continuitate, iar aceasta este responsabilitatea instituțiilor statului, indiferent de configurația politică a momentului”, a fost mesajul transmis de președinte.

În viziunea sa, investițiile în tehnică militară și în capabilități navale nu reprezintă doar o problemă a Armatei, ci fac parte dintr-un efort mai amplu prin care România trebuie să își consolideze poziția într-o zonă aflată în imediata apropiere a unui conflict militar.

Portul Constanța și Marea Neagră, văzute drept puncte-cheie pentru economie și securitate

Mesajul prezidențial nu s-a limitat la componenta militară. Nicușor Dan a vorbit și despre importanța economică a Mării Negre și a Portului Constanța.

Șeful statului a inclus Portul Constanța printre infrastructurile strategice ale României, alături de Dunăre, industria navală, rețelele logistice și resursele energetice. Aceste elemente pot avea, în opinia sa, un rol important atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică.

„Marea Neagră înseamnă mai mult decât securitate. Înseamnă comerț, energie, conectivitate”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele consideră că poziția geografică a României poate deveni un avantaj economic major. Portul Constanța, accesul la Dunăre și proiectele energetice din regiune pot transforma zona Mării Negre într-un punct de interes tot mai mare pentru comerț și investiții.

Peste 3.500 de militari au participat la manifestările de la Constanța

În timp ce Nicușor Dan se afla la mănăstire, la Constanța au avut loc ceremoniile tradiționale de Ziua Marinei Române. La evenimente au participat peste 3.500 de militari români și străini. În program au fost incluse peste 50 de nave și ambarcațiuni, precum și 15 aeronave.

Printre oficialii prezenți la Constanța s-a numărat și premierul interimar Ilie Bolojan. La manifestări au participat, de asemenea, reprezentanți ai instituțiilor din sistemul de apărare și ai autorităților locale.

Și în 2025 Nicușor Dan a preferat o mănăstire din apropierea Făgărașului

Alegerea făcută în acest an nu este una fără precedent. Și pe 15 august 2025, Nicușor Dan a lipsit de la ceremoniile de Ziua Marinei organizate la Constanța. Atunci, președintele a mers împreună cu familia la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, situată tot în apropierea Făgărașului.

În 2025, Administrația Prezidențială a fost reprezentată la Constanța de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Nicușor Dan explica la acel moment că alegerea Mănăstirii Sâmbăta de Sus avea o semnificație personală pentru el. Șeful statului povestea că mergea în acel loc încă din copilărie, alături de părinți.

„Aici, la mănăstire, veneam cu părinții, copilărind aici. Am ales să vin aici”, declara Nicușor Dan în august 2025.

Bolojan a fost huiduit de oameni la Constanța

Deși Nicușor a ales și anul acesta să meargă la mănăstire, premierul demis nu a lipsit de la ceremonie. Ilie Bolojan a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, după ce a susținut discursul la Constanța, de Ziua Marinei Române, unde a fost huiduit de oamenii din mulțime. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Bolojan a precizat că a fost la Constanța, din respect pentru Marina Română și pentru toți cei care, prin curajul și profesionalismul lor, veghează la siguranța României.