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Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”

Radu Marinescu, mesaj acid pentru Bolojan după huiduielile de Ziua Marinei: „Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”
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Fostul ministru PSD al Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook la puțin timp după ce premierul demis Ilie Bolojan a fost huiduit la scenă deschisă în timp ce susținea discursul de Ziua Marinei Române, la Constanța. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Social-democratul a făcut referire la discursul atribuit de cărturarul Costache Negruzzi domnitorului Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu (1552- 1561/ 1563-1568), care ar fi rostit celebrele cuvinte „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”.

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„Umbra lui Lăpușneanu la Constanța”

Comentariul se referă la reacția publicului la discursul rostit sâmbătă de Ilie Bolojan de Ziua Marinei, când oamenii din mulțime au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

„Umbra lui Lăpușneanu la Constanța.
Astăzi, de ziua Marinei, dl PM a rostit către poporul care îl apostrofa : “Și dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu”.
Ceea ce cam rezumă situația politică din România.
La mulți ani tuturor!”, a scris Marinescu pe Facebook.

Contextul istoric în care Alexandru Lăpuşneanu ar fi rostit discursul devenit celebru este momentul când a revenit pe tron în 1563, cu sprijinul turcilor. Înainte de acest moment, cel care conducea Moldova, Ştefan Tomșa, a trimis mai mulţi boieri să-i transmită lui Lăpuşneanu că ţara nu-l vrea înapoi pe tron. A fost momentul când domnitorul a rostit celebrele cuvinte: „De nu mă vor, eu îi voiu pre ei şi de nu mă iubescu, eu îi iubescu pre dînşii şi tot voi merge, ori cu voie, ori fără voie“, după cum consemnează cronicarul Grigore Ureche.

Fostul ministru PSD l-a criticat pe Bolojan pentru conflictul cu Justiția

Radu Marinescu a criticat recent conflictul declanșat între liderul PNL și Justiție și a afirmat că prelungirea interimatului guvernamental blochează reformele din justiție și riscă să afecteze statul de drept. În plin conflict dintre PNL și sistemul judiciar, social-democratul a precizat că soluția este instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să reia dialogul instituțional.

„Fiecare zi în care România nu are un guvern cu depline puteri înseamnă o zi pierdută şi pentru reformele sistemului judiciar. Actualul guvern nu poate iniția politici noi reflectate în proiecte de lege sau OUG”, a transmis Marinescu luna trecută.

Bolojan, ironizat de public la scenă deschisă la Constanța

Ilie Bolojan, a fost huiduit de oamenii din mulțime spre finalul discursului său. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Ulterior, Bolojan a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, la puțin timp după ce a susținut discursul la Constanța. El a afirmat că a fost prezent la festivități din respect pentru Marina Română și pentru toți cei care, prin curajul și profesionalismul lor, veghează la siguranța României.

„Le mulțumesc marinarilor noștri, familiilor lor, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari și tuturor celor care contribuie, zi de zi, la siguranța noastră. Le mulțumesc și partenerilor alături de care apărăm securitatea graniței de est și a Mării Negre”, a scris Bolojan pe pagina sa de socializare.

El a susținut un discurs în care a mulțumit marinarilor români și cetățenilor din Constanța, „pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române”.

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