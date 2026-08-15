Filmul românesc „Nu e locul tău aici”, în regia lui Florin Șerban, a câștigat cel mai important trofeu al Festivalului Internațional de Film de la Locarno, Pardo d’Oro (Leopardul de Aur). Pelicula îl aduce în prim-plan pe Adrian Văncică, un actor cunoscut publicului larg în special pentru rolurile sale de comedie, care de această dată interpretează un rol profund dramatic. Tânărul actor Teodor Butănescu, unul dintre protagoniștii peliculei, a fost recompensat și el de juriu cu o distincție specială.

„A trecut prin iad pentru acest rol”. Reacția regizorului Florin Șerban

În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor, regizorul Florin Șerban s-a arătat profund emoționat de obținerea Marelui Premiu, Pardo d’Oro, trofeu care recompensează cel mai bun film din competiția internațională.

„Este o extraordinară onoare pentru mine acest premiu. E ceva ce am visat tot timpul. Să iau un premiu la un festival care este despre cinema adevărat”, a declarat Florin Șerban pe scena festivalului din Elveția.

Regizorul a ținut să le mulțumească actorilor din distribuție, mai ales lui Adrian Văncică, despre care a mărturisit că „a trecut prin iad pentru rolul acesta”.

O poveste despre conflictul între generații și secrete întunecate

Prezentat în premieră mondială la Locarno, „Nu e locul tău aici” aduce pe ecrane povestea lui Marius, un respectat chirurg dintr-un oraș de provincie, interpretat de Adrian Văncică. Acesta își crește singur fiul adolescent, dar viața sa este dată peste cap în momentul în care află că băiatul este suspectat de crimă.

Tatăl începe astfel o investigație pe cont propriu și descoperă o latură ascunsă și șocantă a fiului său: tânărul făcea parte dintr-un grup care vandaliza mașini parcate ilegal. Potrivit regizorului, filmul depășește granițele unui simplu conflict între generații și explorează relația complexă tată-fiu.

Fiul chirurgului este interpretat de Teodor Butănescu, un tânăr talent format chiar la Școala de Film condusă de Florin Șerban. „Nu e locul tău aici” este cel de-al cincilea lungmetraj din cariera regizorului, care s-a afirmat încă de la debutul său fulminant din 2010 cu „Eu când vreau să fluier, fluier” (recompensat cu Ursul de Argint la Berlin).

Tradiția succeselor românești la Festivalul de la Locarno

Premiul obținut de Florin Șerban vine să consolideze prezența de succes a cinematografiei din România la unul dintre cele mai vechi și prestigioase festivaluri din lume.

Istoricul recunoașterilor internaționale la Locarno pentru regizorii români include Premiul Speci al al Juriului obținut de Călin Peter Netzer cu „Maria” (2003), Leopardul de Aur pentru scurtmetrajul „Valuri” al lui Adrian Sitaru (2007) și succesul răsunător al lui Marian Crișan cu „Morgen” (2010), care a plecat acasă cu trei distincții majore.

De asemenea, Adrian Sitaru a câștigat premiul pentru regie cu „Din dragoste cu cele mai bune intenții” (2011), Radu Jude a obținut Premiul Special al Juriului pentru „Inimi cicatrizate” (2016) și, mai recent, pentru „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” (2023), în timp ce Radu Muntean a adus României Leopardul pentru cea mai bună actriță cu filmul „Alice T.” (2018).