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Marocul a dejucat un asalt în masă al imigranților din Africa Subsahariană în Ceuta. Știrile false de pe TikTok precizau că frontiera este deschisă

Marocul a dejucat un asalt în masă al imigranților din Africa Subsahariană în Ceuta. Știrile false de pe TikTok precizau că frontiera este deschisă
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Poliția marocană a dejucat sâmbătă o tentativă a sute de imigranți, majoritatea din Africa Subsahariană, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta. Aceștia se ascundeau la periferia orașului Fnideq, în apropiere de granița cu Spania, relatează El Pais. Acest eveniment vine în contextul unei alerte majore a migrației din Maroc, după ce zeci de mii de persoane au trecut ilegal granița în acest punct de frontieră la sfârșitul lunii iulie.

Sâmbătă, în jurul prânzului, poliția din Maroc a luat cu asalt imigranții subsaharieni de la periferia orașului Fnideq și a interceptat peste 100 de imigranți, majoritatea din Africa Subsahariană, care încercau să ajungă la granița cu Ceuta. Dintre aceștia, au fost arestate 61 de persoane pentru incitare la imigrație ilegală, potrivit unor surse din domeniul securității marocane. Restul au fost urcați în autobuze și duși la peste 800 de kilometri distanță de granița cu Spania.

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Între 30 și 31 iulie, peste 80.000 de imigranți au traversat înot digul El Tarajal din Maroc și au adus Ceuta, o exclavă spaniolă din Nordul Africii, în pragul colapsului. Potrivit organizațiilor umanitare, peste 141 de persoane și-au pierdut viața de ambele părți ale frontierei în timp ce încercau să ajungă în Spania. Pentru a împiedica un nou incident, Spania și Marocul au desfășurat mii de militari într-o operațiune de securitate fără precedent, care include elicoptere pentru a monitoriza mișcările imigranților.

Valuri de imigranți au început să se strângă la granița dintre Spania și Maroc mânați de dezinformarea de pe rețelele de socializare. Pe platformele Meta și TikTok au circulat de peste o săptămână mesaje anonime care pretindeau în mod fals că frontierele maritime și terestre dintre Fnideq și Ceuta vor fi deschise pe 15 august, având în vedere că este zi de sărbătoare în Spania.

Uniunea Europeană a colaborat cu platformele digitale pentru a șterge rapid aceste postări care instigau la trecerea în masă a frontierelor, iar Marocul a anunțat că va deschide dosare penale împotriva celor care au distribuit aceste zvonuri.

Între timp, la granița celeilalte exclave spaniole din Maroc, Melilla, atmosfera este calmă, dar cu o protecție polițienească puternică. Un oficial spaniol de la acest punct de trecere a precizat că oamenii știu că este în vigoare o alertă de migrație și au refuzat să mai încerce să treacă granița.

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