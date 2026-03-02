Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Vrem să salvăm cu adevărat parcul IOR și nu vom lua parte la niciun joc politic în Consiliul General al Capitalei!”

Liderul deputaților AUR Mihai Enache a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Palatul Parlamentului, că aleșii locali AUR din Consiliul General al Municipiului București sunt interesați de transparența instituțională și salvarea parcului IOR, nicidecum de negocierile politice pentru controlul instituțiilor, funcții sau privilegii.

În privința incertitudinii care planează asupra parcului IOR, Mihai Enache a susținut că soluția pentru salvarea parcului a fost prezentată deja de reprezentații AUR.

„Am pus soluția din 2025 pe masa consilierilor generali pentru salvarea parcului IOR, cele 12 hectare retrocedate. Poate pentru anumite grupuri politice din Consiliul General, această temă a fost doar o temă de campanie”, a spus deputatul AUR.

Potrivit acestuia, astăzi va fi înaintat proiectul de hotărâre către toți cei 50 de consilieri ai Consiliului General pentru demararea procedurii de expropriere.

„Noi am întocmit proiectul de hotărâre despre care am vorbit pentru demararea procedurii de expropriere a celor 12 hectare. (…) Îl înaintăm pentru un angajament scris că acest proiect va fi votat”, a declarat deputatul AUR.

Totodată, Mihai Enache a criticat lipsa de acțiune a reprezentanților USR și REPER, partide care „au militat fără să ofere soluții pentru salvarea parcului IOR.”

Mihai Enache a reiterat care sunt solicitările aleșilor locali AUR pentru Primăria Municipiului București.

„Ce am cerut săptămâna trecută sunt trei lucruri simple: transparență din partea primarului general Ciprian Ciucu prin revocarea notei de serviciu pe care limitează accesul consilierilor generali la informații publice, publicarea detașărilor și a transferurilor de personal între Primăria Sector 6 și Primăria Municipiului București și publicarea contractelor de asistență juridică pe care le derulează municipalitatea”, a mai declarat acesta.

Liderul AUR a subliniat că reprezentații locali ai formațiunii nu acceptă jocurile puse la cale de cele două găști politice care blochează astăzi Primăria Generală.

„Nu facem parte din nicio negociere, din niciun joc politic pentru controlul instituțiilor din municipiul București și nici pentru alocarea de bugete, nici pentru funcții de conducere.

Aceste teme sunt temele lor pe care deocamdată nu se înțeleg și din această cauză blochează Consiliul General”, a precizat Mihai Enache.

„Nu vrem administrația parcurilor, o instituție a municipiului București, vrem să salvăm cu adevărat parcul IOR și fac un apel la toate comunitățile din sectorul 3 care militează pentru salvarea spațiului verde din parcul IOR, să contacteze consilierii generali de la toate partidele pentru a securiza cu adevărat spațiul verde”, a transmis Mihai Enache.

Acesta a mai precizat că AUR va înainta către toate grupurile politice din Consiliul General un proiect de hotărâre pentru respectarea angajamentului autorităților față de persoanele cu dizabilități.

„Ultima cerință, care a fost și ea transformată într-un proiect de hotărâre, este angajamentul autorității publice din municipiul București că plătește datoriile, plătește drepturile la zi pentru persoanele cu dizabilități. (…) Înaintăm și acest proiect către toate grupurile politice din Consiliul General pentru a-și asuma angajamentul că vor vota acest proiect de hotărâre”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.