Obiceiul cotidian care poate să afecteze vederea, potrivit medicilor

Problemele de vedere ar putea apărea în urma mai multor factori, susțin specialiștii. Multe persoane spun că vârsta sau timpul petrecut în fața ecranelor ar fi de vină pentru apariția acestor probleme. Însă, medicii atrag atenția asupra altui factor care influențează calitatea vederii și care poate să declanșeze apariția unor afecțiuni oculare. Este vorba despre un obicei cotidian care ar putea să influențeze negativ sănătatea. Iată mai jos.

Sedentarismul poate să cauzeze o multitudine de probleme de sănătate, printre acestea numărându-se și slăbirea vederii și declanșarea unor afecțiuni oculare. Sedentarismul poate fi „motorul” unor probleme mari de sănătate, de la creșterea excesivă în greutate, până la afecțiuni asociate inimii și circulației sângelui.

Cum este afectată vederea?

Medicul Liz Daniels a vorbit, de altfel, despre obiceiurile de zi cu zi care pot fie să protejeze, fie să afecteze sănătatea vederii. Pentru ca vederea să funcționeze corect, retina, un țesut activ din corp, are nevoie de energie constantă. Această energie poate fi căpătată prin efectuarea unor exerciții fizice zilnice. De pildă, potrivit specialiștilor, mersul zilnic (20-30 de minute/zi) este indicat și poate să aibă un impact pozitiv asupra vederii.

În cazul persoanelor care sunt sedentare, există o posibilitate, potrivit specialiștilor, să fie accelerată degradarea celulară și apariția inflamației. În acest sens, crește riscul apariției unor afecțiuni precum degenerescența maculară sau cataracta, arată Eatingwell.com.

Medicul oftalmolog Nneoma Oparaji a arătat că sedentarismul poate să favorizeze apariția inflamației cronice de intensitate scăzută, care este asociată diabetului și bolilor cardiovasculare. Specialistul mai susține că persoanele care nu se expun la lumina naturală poate să se confrunte cu creșterea incidenței miopiei.

Sedentarismul poate să contribuie și la creșterea rezistenței la insulină, precum și la creșterea nivelului de zahăr din sânge. Poate să apară și retinopatia diabetică.

Cum ne protejăm vederea?

Nutriția trebuie să fie optimizată. „O dietă nutritivă și echilibrată poate contribui la sănătatea ochilor. Printre nutrienții cărora trebuie să le acordați o atenție deosebită se numără acizii grași omega-3, vitaminele A, C și E, și carotenoizii. Printre surse bune ale acestor nutrienți se numără legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul și varza kale, morcovii, portocalele, gălbenușurile de ou, nucile și peștele gras, cum ar fi somonul, sardinele și macroul”.

Somnul este important. „Un somn suficient și calitativ oferă ochilor tăi oportunitatea de a se recupera. Daniels spune că îmbunătățirea calității somnului susține repararea ochilor, un flux sanguin sănătos și reducerea inflamației”, arată sursa citată.

Limitarea timpului petrecut în fața ecranelor. „Orele lungi petrecute în fața dispozitivelor sunt asociate cu o probabilitate mai mare de a dezvolta miopie atât la copii, cât și la adulții tineri”. Pauzele regulate sunt esențiale.

