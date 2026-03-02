Doi schiori au fost prinși într-o avalanșă în Masivul Bucegi. Imagini incredibile, surprinse cu o cameră 360

O avalanșă produsă în Masivul Bucegi a fost surprinsă în imagini spectaculoase, iar două persoane au fost prinse temporar sub zăpadă. Incidentul a fost filmat cu o cameră 360, iar cadrele arată exact momentul în care plăcile de zăpadă se desprind brusc de pe versant.

Din imaginile surprins cu camera de tip Insta 360, masa de zăpadă desprinsă de pe versant a îngropat două persoane. Aproximativ 14 salvamontiști erau în două grupuri care se îndreptau spre baza națională Salvamont, în momentul în care o zonă s-a desprins pe aproximativ 40 de metri, o zonă de placă de zăpadă și a dus la acest incident. Una dintre persoanele prinse sub zăpadă a reușit să iasă singură la suprafață, în timp ce cealaltă a fost scoasă rapid de ceilalți oamenii aflați în zonă. Imaginile capturate de unul dintre aceștia arată cât de repede se poate transforma într-o tragedie mică mișcare a stratului de zăpadă.

Depunerile recente de zăpadă și variațiile de temperatură din ultimele zile au dus la creșterea riscului de avalanșă în Bucegi. De asemenea, este încă în vigoare o avertizare meteo privind riscul de avalanşă. La peste 1800 de metri, specialiştii aprecizază că riscul este crescut, de grad 4, pe o scară de la 1 la 5, în Masivul Bucegi, iar la sub 1800 de metri, riscul este la nivelul 3, pe o scară de la 1 la 5. Astfel, salvamontiștii atrag atenția turiștilor să evite traseele și zonele cu risc ridicat de avalanșă și îi îndeamnă să verifice buletinele nivometeorologce înainte de a se aventura pe munte.

