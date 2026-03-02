Inițiatorii proiectului de construire a replicii autobuzului etajat „mARTA”, fabricat la Arad în urmă cu un secol, au publicat primele imagini din atelierul în care se realizează autovehiculul. Aceștia au precizat că motorul a fost testat și este funcțional, iar acum se lucrează la caroserie. Managerul HUB Cultural „mARTA” Arad, Ovidiu Balint, a anunțat că acesta urmează să fie finalizat în această primăvară.

„Autobuzul începe să capete formă”

Primele imagini au fost transmise luni, 2 martire, pe rețelele sociale, de inițiatorul demersului, HUB Cultural „mARTA”, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad.

„Am pornit motorul viitorului autobuz supraetajat «mARTA», construit ca o replică a celui fabricat la Arad în 1908. Echipa ROBAC Industries a trecut deja la faza de construire a caroseriei şi a mobilierului interior, iar autobuzul începe să capete forma unui concept dedicat turismului cultural cât şi promovării istoriei şi patrimoniului local arădean”, se arată într-un comunicat transmis de instituție.

Conform Agerpres, ”viitorul autobuz supraetajat este conceput ca un spațiu cultural mobil”, iar motorul a fost testat în fața reprezentanților instituțiilor partenere în proiect – Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad şi Consiliul Local.

Proiectul ar fi trebuit să fie gata încă de anul trecut, însă managerul HUB Cultural „mARTA” Arad, Ovidiu Balint, declara, pentru Agerpres, că în această primăvară autobuzul va fi finalizat.

„Au existat unele probleme care au ținut de proiectare, care au fost rezolvate, astfel încât autobuzul va îndeplini toate condițiile de omologare. Noi estimăm că prima replică a autobuzului va fi gata în primăvară şi va putea fi văzută pe străzi cel târziu la mijlocul lunii iunie, atunci când vom organiza şi Festivalul Underground”, afirmase în urmă cu o lună Ovidiu Balint.

Realizarea șasiului a fost scoasă la licitație în luna septembrie a anului 2024 și a fost câștigată de o companie de automotive din Lipova, iar autobuzul va fi unul electric.

mARTA, exportator de automobile în mai multe țări europene

Modelul de autobuz supraetajat era produs la prima fabrică de automobile şi motoare de pe actualul teritoriu al României, respectiv Westinghouse – mARTA.

mARTA este acronimul pentru Magyar Automobil Részvény Társaság Arad, înfiinţată în Regatul Ungar ca sucursală a firmei americane Westinghouse, prin intermediul filialei franceze din Le Havre.

În urmă cu un secol, mARTA era exportator de automobile în mai multe țări din Europa, chiar și în Anglia. În 1913, în fabrică se produceau autoturisme, autobuze, camioane sau motoare pentru tracțiune feroviară și erau 280 de angajați.

Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial, din 1915, la Arad s-au fabricat doar motoare de avion. După destrămarea Imperiului Austro-Ungar și uniunea Transilvaniei cu Regatul României, a luat ființă societatea Astra – prima fabrică română de vagoane şi motoare. Aceasta s-a realizat prin unirea fabricii de vagoane Weitzer cu fabrica mARTA.

Odată cu anul 1926, a încetat și fabricarea automobilelor la Arad, utilajele fiind mutate la Brașov, acolo unde s-a înființat Întreprinderea Aeronautică Română, conform Pro Urbe Arad, asociație pentru protecția patrimoniului urban.

