Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, validat de PNL pentru funcția de ministru al Educației

La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației.

Mihai Dimian a fost propus și validat luni de Biroul Politic Național al PNL pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării.

„Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal s-a reunit luni, 2 martie, începând cu ora 18.00, în format online, pentru a analiza o serie de teme aflate pe agenda politică și guvernamentală a partidului. În cadrul ședinței, unul dintre punctele discutate a vizat nominalizarea candidatului pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării. La inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus și validat, în unanimitate, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava”, potrivit unui comunicat de presă al PNL.

Propunerea lui Dimian a fost decisă luni seara, în cadrul unei ședințe online a Partidului Național Liberal. Conform protocolului coaliției de guvernare, portofoliul pentru Educație le revine liberalilor.

