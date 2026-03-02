Qatar anunță că a doborât două aeronave iraniene de fabricație rusească Suhoi Su-24

Qatar a anunțat luni că a doborât două aeronave iraniene. Ca urmare a atacurilor americano-israeliene de pe 28 februarie 2026, Iranul a trecut la represalii și a bombardat nu doar Israelul, dar și toate statele arabe din regiunea Golfului Persic, în special cele care găzduiesc baze și trupe militare SUA.

Qatar a doborât două aeronave iraniene de fabricație rusească

Aeronavele erau de fabriație rusească: Suhoi Su-24. Potrivit presei din Qatar, Ministerul Apărării a anunțat că au fost interceptate mai multe drone și șapte rachete balistice lansate dinspre Iran. Potrivit statisticilor International Institute for Strategic Studies din 2024, Iranul a deținut atunci 29 de avioane Suhoi Su-24.

Ministerul Apărării din Qatar a mai anunțat că forțele armate posedă capabilități pentru a menține țara sigură în fața amenințărilor externe. De asemenea, a îndemnat cetățenii și turiștii să rămână calmi și să urmeze indicațiile autorităților locale și informațiile numai din sursele oficiale.

Marea Britanie a intrat în război cu Iranul. Forțele aviatice au doborât o dronă iraniană

Marea Britanie a intrat oficial în război cu Iranul după ce ministerul britanic al Apărării a comunicat că forțele aviatice au efectuat cu succes o operațiune militară de apărare a Qatarului.Acestea s-au alăturat forțelor aeriene din Qatar și au doborât o dronă iraniană care se îndrepta către teritoriul țării din peninsula arabă. Incidentul s-a petrecut pe 1 martie 2026.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Autorul recomandă: Forțele Britanice din Orient anunță că au doborât o dronă care se îndrepta spre Qatar