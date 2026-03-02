Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”

Președintele american Donald Trump a spus că Armata SUA o „zdobește” pe cea iraniană și a avertizat că nu a fost declanșat încă un „val puternic” de atacuri.

Într-un interviu acordat CNN, Trump a recunoscut că „cea mai mare surpriză” au fost atacurile Iranului împotriva țărilor arabe din Orientul Mijlociu: Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

„Le facem ravagii, merge foarte bine. Este o armată foarte puternică. Folosim cea mai puternică din lume”, a declarat liderul de la Washington.

Când a fost întrebat cât va dura, președintele SUA a răspuns: „Nu vreau să dureze prea mult, am crezut că va dura trei săptămâni și suntem puțin înainte de termen, nici măcar nu am început să-i lovim puternic. Marele val va veni în curând”.

